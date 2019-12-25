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"Вест Хем" несподівано хоче продати Ярмоленка в січні – названо цінник на українця

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Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

Керівництво лондонського "Вест Хема" в найближче трансферне вікно спробує продати українця Андрія Ярмоленка, який ще на початку сезону був твердим гравцем основного складу.

"Молотобойці" готові вислухати можливі пропозиції щодо Ярмоленка, які надійдуть до них під час зимового трансферного вікна, повідомляє Footballinsider247.com.

До слова: Ярмоленко несподівано впав у ціні, Зінченко втримав планку найдорожчого українця

Також зазначається, що "Вест Хем" намір продати українця як мінімум за 20 мільйонів євро, які вони заплатили за нього минулого літа дортмундській "Боруссії".

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 15 поєдинків за "Вест Хем", забивши 3 голи і зробивши одну результативну передачу.

Команда Пеллегріні знаходиться на 16-му місці турнірної таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 19 очок після 17 зіграних турів. У наступній грі "молотобойці" зустрінуться з "Крістал Пелас" 26 грудня.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем
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