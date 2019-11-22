Вест Хем – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

У суботу, 23 листопада, відбудеться одне з чергових лондонський дербі – в гості до "Вест Хема" завітає "Тоттенхем". Це буде дебютний матч для нового наставника "шпор" Жозе Моуріньо.

Матч чемпіонату Англії в Україні транслює лише канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

До слова: Чи зуміє Ярмоленко забити "Тоттенхему" у першому матчі Моуріньо: прогноз букмекерів

Переглянути матч "Вест Хем" – "Тоттенхем" можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу.

Матч "Вест Хем" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 23 листопада. Початок матчу о 14:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів XtraTV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.