Вест Хем – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

17 Читать новость на русском
Вест Хем – Тоттенхем дивитися онлайн

У суботу, 23 листопада, відбудеться одне з чергових лондонський дербі – в гості до "Вест Хема" завітає "Тоттенхем". Це буде дебютний матч для нового наставника "шпор" Жозе Моуріньо.

Матч чемпіонату Англії в Україні транслює лише канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

До слова: Чи зуміє Ярмоленко забити "Тоттенхему" у першому матчі Моуріньо: прогноз букмекерів

Переглянути матч "Вест Хем" – "Тоттенхем" можна буде і на сайті Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу.

Матч "Вест Хем" – "Тоттенхем" відбудеться у суботу, 23 листопада. Початок матчу о 14:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів XtraTV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

У Норвегії знайшли тисячолітній корабель вікінгів: фото
22 листопада
5405
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Тоттенхем Вест Хем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
22 листопада 17:42 Деонтей Вайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності, що може битися з Усиком
Андрій Тудовші 12210
"Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
22 листопада 17:14 "Колос" підсилився першим у своїй історії іноземцем: ним став відомий ісландець
Юрій Семенюк 324
Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
22 листопада 14:00 Усик – талановитий боксер та професіонал, який знає чого і за чим виходить на ринг, – тренер
Станіслав Безушко 212
Непереможний Мейвезер анонсував своє повернення на ринг: фото
22 листопада 11:47 Непереможний Мейвезер анонсував своє повернення на ринг: фото
Юрій Семенюк 348
Проти керівника Української асоціації футболу Павелка заведено п'ять кримінальних справ
21 листопада 20:16 Проти керівника Української асоціації футболу Павелка заведено п'ять кримінальних справ
Юрій Семенюк 824
Новини
Більше новин
Залиште відгук