Вест Хем – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У суботу, 23 листопада, у рамках 13 туру чемпіонату Англії відбудеться лондонське дербі. "Вест Хем" Андрія Ярмоленка прийме "Тоттенхем", який протягом тижня очолив Жозе Моурінью. Переглянути гру можна онлайн на сайті Спорт24.

У чемпіонаті Англії "молотобійці" не можуть виграти ось уже як 6 матчів поспіль. Відтак, команда Андрія Ярмоленка, який вийде у стартовому складі, спробує перервати серію в грі проти "шпор".

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"Тоттенхем" не виграє в чемпіонаті Англії 5 матчів. Тому керівництво клубу змінило тренера: місце Маурісіо Почеттіно зайняв Жозе Моурінью. Для португальця це вже третій клуб в Англії.

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Онлайн-трансляція матчу Вест Хем – Тоттенхем

Огляд матчу "Вест Хем" – "Тоттенхем" читайте на сайті Спорт24.