"Тоттенхем" у результативній грі переміг "Вест Хем" Ярмоленка в дебютному матчі Моурінью

23 листопада відбулося лондонське дербі. У рамках 13 туру АПЛ "Вест Хем" Андрія Ярмоленка поступився гостям з північного Лондона – "Тоттенхему".

Вест Хем – Тоттенхем 2:3

Голи: Антоніо, 74, Огбонна, 90+7 – Сон, 36, Лукас, 43, Кейн, 49

Це цікаво: Названо зарплату Моурінью: португалець увійшов у топ-5 оплачуваних тренерів світу

Перша перемога Моурінью

У чемпіонаті Англії обидві команди останнім часом зірок з неба не хапають. "Молотобійці" не можуть виграти 6 поєдинків поспіль, а "шпори" – 5. Першим звільнити головного тренера вирішив "Тоттенхем".

Маурісіо Почеттіно покинув тренерський місток "шпор" 19 листопада. Наступного ранку лондонці оголосили, що команду очолив Жозе Моурінью.

Поєдинок розпочався з тотального домінування номінальних гостей. Уже на 4 хвилині "шпори" відкрили рахунок у грі, проте арбітр скасував взяття воріт через офсайд у Кейна.

Надалі "Тоттенхем" багато володів м'яч, однак у підопічних Моурінью були помітні проблеми з креативом в атаці. На 20 хвилині Сон підхопив передачу на лінії штрафного майданчика та спромігся потужно пробити по воротах. Голкіпер господарів вистрибнув та парирував удар.

До середини першого тайму відсоток володіння м'ячем футболістами "Вест Хема" складав тільки 37%. Тому не дивно, що в підопічних Мануеля Пеллегріні не було гострих нагод забити гол.

Чому "Тоттенхем" звільнив Почеттіно та призначив Моуріньо

У середині тайму кількість переросла в якість: Сон приборкав класну розрізну передачу Аллі та увірвався у штрафний "молотобійців". З близької відстані корейцю вдалося пробити повз воротаря та вивів "Тоттенхем" вперед.

Через декілька хвилин "шпори" ледь не подвоїли перевагу. Хіменес невдало зіграв на виході й Аллі зі зручної позиції пробив по майже порожніх воротах. Винуватець епізоду Хіменес врятував свою команду, парирувавши удар.

На перерву "шпори" все ж пішли з перевагою у два м'ячі. Аллі зумів зберегти м'яч, після чого його підхопив Сон. Кореєць класно прострілив на Лукаса й бразилець переправив м'яч у сітку воріт Гассаніги – 2:0.

Відразу після перерви "Тоттенхем" зумів закріпити свою перевагу та формально вирішити долю поєдинку. Кейн замкнув навіс з флангу ударом головою – 3:0. Через сім хвилин після голу Кейна з поля пішов Ярмоленко.

"Тоттенхем" продовжував контролювати поєдинок, однак помітно економив паливо на гру з "Олімпіакосом" у Лізі чемпіонів. Натомість у "молотобійців" абсолютно не було гострих нагод відзначитися.

На 74 хвилині матчу "Вест Хем" зумів забити нелогічний гол. Антоніо класно обіграв Тобі Алдервейрелда та потужно пробив у кут. Інтрига в грі відновилася.

На 90 хвилині Райс зумів скоротити відставання до одного голу, забивши після кутового. Проте взяття воріт було скасовано завдяки системі VAR: Райс перебував у офсайді.

Спроби "молотобійців" відігратися у компенсований час увінчалися успіхом, але надто пізно. Огбонна зумів забити гол аж на 7-й компенсованій хвилині.

Часу, щоб зрівняти рахунок у "молотобійів" вже не було. Відтак, Моурінью здобув дебютну перемогу на чолі "Тоттенхема".

П'ять невдалих матчів знадобилося керівництву "Тоттенхема", щоб змінити тренера. У "Вест Хема" це вже сьома невдача. Мабуть, відставка Мануеля Пеллегріні не за горами...

Турнірна таблиця АПЛ