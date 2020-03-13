"Вест Хем" Ярмоленка оголосив про частковий карантин, члени клубу контактували з Артетою
Англійський "Вест Хем", в якому виступає українець Андрій Ярмоленко, оголосив про режим часткового карантину. Причиною карантину стало те, що члени клубу контактували з Мікелем Артетою, в якого виявили коронавірус.
7 березня "Вест Хем" у 29-му турі АПЛ зіграв з "Арсеналом". Поєдинок завершився мінімальною звитягою "канонірів".
12 березня "Арсенал" офіційно повідомив, що у головного тренера команди Мікеля Артети підтвердили коронавірус.
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Представники команди Ярмоленко, які контактували з Артетою, перебувають у режимі самоізоляції, інформує сайт "молотобійців".
Важливо. У Британії підтверджено 590 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість померлих збільшилася до 10.
Коронавірус та АПЛ
- Матчі чемпіонату Англії з футболу зупинені до 4-го квітня. Англійська Прем'єр-ліга вирішила перервати чемпіонат через підтвердження випадків зараження коронавірусом у футболістів.
- Окрім наставника "Арсеналу" Артети, коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів поки не називають.
- Також виявили коронавірус у футболіста лондонського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі. Він перебуває на самоізоляції.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал
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