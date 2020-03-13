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"Вест Хем" Ярмоленка оголосив про частковий карантин, члени клубу контактували з Артетою

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Андрій Ярмоленко / talksport.com

Англійський "Вест Хем", в якому виступає українець Андрій Ярмоленко, оголосив про режим часткового карантину. Причиною карантину стало те, що члени клубу контактували з Мікелем Артетою, в якого виявили коронавірус.

7 березня "Вест Хем" у 29-му турі АПЛ зіграв з "Арсеналом". Поєдинок завершився мінімальною звитягою "канонірів".

12 березня "Арсенал" офіційно повідомив, що у головного тренера команди Мікеля Артети підтвердили коронавірус.

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Представники команди Ярмоленко, які контактували з Артетою, перебувають у режимі самоізоляції, інформує сайт "молотобійців".

Важливо. У Британії підтверджено 590 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість померлих збільшилася до 10.

Коронавірус та АПЛ

  • Матчі чемпіонату Англії з футболу зупинені до 4-го квітня. Англійська Прем'єр-ліга вирішила перервати чемпіонат через підтвердження випадків зараження коронавірусом у футболістів.
  • Окрім наставника "Арсеналу" Артети, коронавірус виявлено у трьох гравців англійського "Лестера". Прізвища футболістів поки не називають.
  • Також виявили коронавірус у футболіста лондонського "Челсі" Каллума Хадсона-Одоі. Він перебуває на самоізоляції.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Вест Хем Андрій Ярмоленко Футбол
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