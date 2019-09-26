"Вест Хем" Ярмоленка розгромно програв команді з Першої ліги Англії: відео
Лондонський "Вест Хем" сенсаційно покинув Кубок Англійської ліги, поступившись клубу "Оксфорд Юнайтед". "Жовті" виступають у Першій лізі, що є третім за значущістю турніром Англії.
Оксфорд Юнайтед – Вест Хем 4:0
Голи: Мур, 55, Тейлор, 71, Фосу, 84, Баптісте, 90+2
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Наставник "молотобійців" Мануель Пеллегріні на поєдинок з "Оксфорд Юнайтед" виставив напіврезервний склад. Гру пропускали лідери команди Лукаш Фабіанський, Андрій Ярмоленко, Арон Крессуелл та інші.
Перший тайм завершився нічиєю 0:0 й не віщував нічого погано для гостей. Та по перерві "Оксфорд Юнайтед" знищив "Вест Хем". "Жовті" провели чотири голи й здобули розгромну перемогу.
Оксфорд Юнайтед – Вест Хем відеоогляд матчу
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