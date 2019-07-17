"Вест Хем" Ярмоленка здійснив рекордний трансфер у своїй історії

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Себастьєн Аллер
Себастьєн Аллер / whufc.com

Нападник німецького "Айнтрахта" Себастьєн Аллер перейшов у "Вест Хем". Лондонці підтвердили трансфер, сума якого стала клубним рекордом.

"Молотобійці" заплатили за 25-річного французького форварда 50 мільйонів євро.

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З французом укладено контракт на п'ять сезонів з можливістю продовження ще на рік. Гравець зароблятиме 7 млн євро в рік.

Коментуючи свій трансфер, Аллер заявив, що цей трансфер багато значить для нього і це чудовий шанс. Він пообіцяв викладатися у кожному матчі на 100 відсотків.

У минулому сезоні Аллер провів за "Айнтрахт" 40 матчів, в яких забив 20 голів і віддав 13 результативних передач. "Айнтрахт" фінішував на 7-у місці в Бундеслізі. Також "орли" дійшли до півфіналу Ліги Європи.

"Вест Хем", в якому виступає українець Андрія Ярмоленко, фінішував 10-м у чемпіонаті Англії. Аллер у новій команді замінить форварда Марко Арнаутовича, який вирішив переїхати в Китай.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Вест Хем Трансфери
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