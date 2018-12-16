"Вест Хем" Ярмоленка зіграв у результативну нічию з "Ліверпулем": відео голів

У понеділок, 4 лютого, відбувся матч за участі "Вест Хема" та "Ліверпуля". Останні лідирують у чемпіонаті, однак останнім часом розгубили свою перевагу над суперниками.

Вест Хем – Ліверпуль 1:1

Голи: Антоніо, 28 – Мане, 22

Цього разу "Ліверпулю" знову не вдалося перемогти. Обидва голи у матчі було забито ще у середині першого тайму з різницею у шість хвилин.

Читайте також: Хет-трик Агуеро приніс перемогу "Манчестер Сіті" над "Арсеналом": відео

Спочатку "червоних" вивів вперед Мане. Нападник отримав пас у штрафному майданчику, і з розвороту пробив у дальній кут воріт.

Відео голу Мане у ворота "Вест Хема"

Відігрався "Вест Хем" невдовзі. "Молотобійці" розіграли штрафний удар, Андерсон віддав на хід Антоніо. Нападник, увійшовши у штрафний майданчик, пробив повз воротаря у сам кут воріт.

Відео голу Антоніо у ворота "Ліверпуля"

Матч так і закінчився у нічию 1:1. "Ліверпуль" і далі на першій позиції. Однак тепер їх перевага над "МанСіті" складає лише три очки. "Вест Хем", за який виступає Андрій Ярмоленко, на 12-ій позиції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram