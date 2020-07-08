Турецький півзахисник "Фенербахче" Емре Белозоглу відзначився у матчі проти "Генчлербірлігі" та встановив новий рекорд. Жоден із футболістів ще не забивав у турецькій першості в чотирьох десятиліттях поспіль.

У рамках 31 туру чемпіонату Туреччини "Генчлербірлігі" зустрічався із "Фенербахче", пише 24 канал.

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Новий рекорд

Знаменитий капітан "Фенербахче" Емре Белозоглу ще раз довів, що є легендарним футболістом у турецькому чемпіонаті.

39-річний півзахисник фірмовим ударом з лівої ноги на лінії штрафного вразив ворота "Генчлербірлігі", забивши свій дебютний гол в 2020 році.

Emre Belözoğlu Harika Gool pic.twitter.com/hIpTK7IEQU — Erdi (@Erdi04708809) July 7, 2020

Це перший випадок у чемпіонаті Туреччині, коли гравець забивав в Суперлізі в чотирьох десятиліттях поспіль. До цього Емре відрізнявся в 90-ті, нульові і десяті. Сумарно на його рахунку 51 гол в 384 матчах турецької першості.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1.

Зараз "Фенербахче" посідає 5 сходинку, у їх активі 50 набраних пунктів.На шостому місці їм "у спину дихає" "Бешикташ", яки має таку ж кількість очок.

"Генчлербірлігі" розташовується на 12 місці. Команда за 31 тур змогла здобути 33 очки.

Кар'єра Емре