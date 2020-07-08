Ветеран "Фенербахче" Емре встановив унікальний рекорд чемпіонату Туреччини: відео
Турецький півзахисник "Фенербахче" Емре Белозоглу відзначився у матчі проти "Генчлербірлігі" та встановив новий рекорд. Жоден із футболістів ще не забивав у турецькій першості в чотирьох десятиліттях поспіль.
У рамках 31 туру чемпіонату Туреччини "Генчлербірлігі" зустрічався із "Фенербахче", пише 24 канал.
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Новий рекорд
Знаменитий капітан "Фенербахче" Емре Белозоглу ще раз довів, що є легендарним футболістом у турецькому чемпіонаті.
39-річний півзахисник фірмовим ударом з лівої ноги на лінії штрафного вразив ворота "Генчлербірлігі", забивши свій дебютний гол в 2020 році.
Це перший випадок у чемпіонаті Туреччині, коли гравець забивав в Суперлізі в чотирьох десятиліттях поспіль. До цього Емре відрізнявся в 90-ті, нульові і десяті. Сумарно на його рахунку 51 гол в 384 матчах турецької першості.
Підсумковий рахунок зустрічі – 1:1.
- Зараз "Фенербахче" посідає 5 сходинку, у їх активі 50 набраних пунктів.На шостому місці їм "у спину дихає" "Бешикташ", яки має таку ж кількість очок.
- "Генчлербірлігі" розташовується на 12 місці. Команда за 31 тур змогла здобути 33 очки.
Кар'єра Емре
- Світову славу Емре здобув в "Галатасараї" в 1999/01 роках. За цей час тричі виборював титул чемпіона Туреччини, став володарем Кубка УЄФА та Суперкубка УЄФА.
- До складу "Фенербахче" вперше приєднався влітку 2008 року, за який за чотири сезони встиг відіграти 103 матчі в національному чемпіонаті.
- Після чого виступав в Європі за "Інтер", "Ньюкасл" і "Атлетіко" Мадрид. У складі "матрацників" одразу виграв Суперкубок УЄФА у 2012 році.
- Взимку 2013 року гравець повернувся в "Фенербахче". У першому ж сезоні після повернення виграв з клубом національний чемпіонат та Суперкубок.
- Влітку 2015 року на правах вільного агента підписав контракт з клубом "Істанбул ББ".
- У 2019 році футболіст втретє повернувся у "Фенербахче", підписавши контракт на один рік.