Ветеран НХЛ нокаутував воротаря "Кароліни" ефектним ударом: відео

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Джо Торнтон / Фото з відкритих джерел

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ між "Кароліною" і "Сан-Хосе" (3:2 Б) відбулася сутичка.

В середині другого періоду сталася сутичка за участю ветерана "Шаркс" Джо Торнтона і голкіпера "Харрікейнз" Петра Мразека.

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Досвідчений форвард намагався прокинути шайбу в ворота в той момент, коли Мразек вже накривав її пасткою. Торнтон тицьнув Мразека по руці, після чого чеський голкіпер відмахнувся від нього ключкою. Торнтону не сподобалася реакція Мразека, і він ударив його кулаком в голову.

Арбітри зафіксували два порушення з боку нападника "акул" і одне з боку воротаря "Кароліни", який залишив гостей у меншості.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей NHL
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