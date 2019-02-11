Ветерани війни влаштували цікаві змагання у Запоріжжі: яскравий фоторепортаж

Запорізькі ветерани війни проти Росії провели турнір з жиму штанги лежачи. Змагання відбулися 11 лютого у річницю Широкинської наступальної операції.

Головним суддею турніру став срібний призер "Ігор нескорених" у Сіднеї Євген Олексенко. Він завдяки штанзі відновився після тяжкого поранення під час оборони Донецького аеропорту.

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"Щоб повернутися взагалі до нормального життя, я хотів відмовитися від милиць та палички. Через це я почав займатися – тренувати ногу. Тобто це насамперед за все реабілітація фізична та психологічна", – розповів призер "Ігор нескорених" Євген Олексенко.



Призер "Ігор нескорених" Євген Олексенко

Фахівці запевнили, жим штанги лежачи – це безпечна вправа з арсеналу пауерліфтингу. Її можна рекомендувати не тільки для реабілітації бійців, але й для підготовки молоді до служби у війську. А навантаження там чималі.



Змагання у Запоріжжі



Бійці рекомендують штангу для реабілітації

Разом з українськими бійцями на змагання прийшло чимало молоді, навіть долучилось й кілька дівчат, які також вправно вижимали штангу. Представники військкомату, які регулярно контактують зі звільненими у запас військовими, підтвердили, що штанга допомагає їм адаптуватися у мирному житті.



Результати бійців здивували суддів

Серед учасників бойових дій першість здобули Орлов Олександр, а у категорії "учасники бойових дій з інвалідністю" – Картавий Олександр.

Дивіться відео турніру з жиму штанги лежачи серед військових: