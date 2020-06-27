Донецький "Шахтар" організував для фанатів можливість підтримати команду на стадіоні за допомогою трансляції в Zoom.

"Гірники" встановили навколо поля на НСК "Олімпійський" екрани, через які вболівальники спостерігали за матчем через програму Zoom. Зазначається, що уболівальників зібралося близько п'яти тисяч, повідомляє пресслужба "гірників".

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Всі бажаючі отримали можливість віртуально відвідати домашній матч гірників проти «Зорі» і церемонію нагородження команди золотими медалями.



Фото: ФК "Шахтар"

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