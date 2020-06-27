Ви це бачили? 5 тисяч фанатів підтримували "Шахтар" у матчі з "Зорею" через Zoom
Донецький "Шахтар" організував для фанатів можливість підтримати команду на стадіоні за допомогою трансляції в Zoom.
"Гірники" встановили навколо поля на НСК "Олімпійський" екрани, через які вболівальники спостерігали за матчем через програму Zoom. Зазначається, що уболівальників зібралося близько п'яти тисяч, повідомляє пресслужба "гірників".
Як це було "Зоря" у бойовому матчі з "Шахтарем" вирвала очки у боротьбі за срібло УПЛ: відео
Всі бажаючі отримали можливість віртуально відвідати домашній матч гірників проти «Зорі» і церемонію нагородження команди золотими медалями.
Фото: ФК "Шахтар"
Шахтар – Зоря: головне
- "Шахтар" вже оформив дострокове чемпіонство України-2019/20, тоді як "Зоря" ще продовжує боротьбу з "Динамо" за друге місце.
- Луганці набрали 53 очка і відстають від киян на 2 бали. Свій матч "біло-сині" проведуть 28 червня проти "Десни", у якої теж є амбіції поборотися за топ-3.
- "Гірники" дограють сезон на НСК "Олімпійський".
- У 29-му турі "Шахтар" зіграє з "Динамо" (4 липня), "Зоря" – з "Олександрією" (5 липня).