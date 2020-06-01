31 травня на НСК "Олімпійський" відбувся заключний матч 24 туру чемпіонату України, в якому донецький "Шахтар" переграв київське "Динамо" (3:1). Скандальний епізод стався на 19-й хвилині матчу.

Капітан гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників". Але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR. Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко, пише 24 канал.

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Це викликало бурхливий протест тренерського штабу киян. На камери телеканалу "Футбол 1" потрапив діалог Тараса Степаненка з наставником "Динамо" Олексієм Михайличенком, який запідозрив симуляцію з боку хавбека "гірників".

Ви ж мене знаєте. Я не обманюю. Ну, ви ж мене знаєте,

– сказав Степаненко до Михайличенка.

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Також після матчу Тарас Степаненко заявив, що в цьому моменті був 100-відсотковий фол: "Я вистрибнув і отримав по обличчю. Потім подивилися VAR і зафіксували порушення. Це був фол, точно. На такій висоті неможливо, щоб я сам підліз під руку".

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