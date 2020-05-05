Ви можете увійти не в ті двері: Усик відповів критикам, знявши відео

Український боксер Олександр Усик опублікував відеоролик, присвячений критикам. У своєму інстаграмі боксер показав, як відправляє критика в нокаут.

Участь у відео взяв тренер Усика Сергій Лапін, якого боксер Іван Редкач звинувачує у наявності російського паспорта, повідомляє 24 канал.

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Відповідно до сюжету ролика головний герой, якого автори назвали диванним експертом, сидячи перед телевізором, критикує Усика.

Після цього герой йде в іншу кімнату, де виявляється боксер. У кінці Усик нокаутує критика.

Відео починається словами: "Перш, ніж щось сказати, подумайте. Одного разу ви можете увійти не в ті двері".

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