Вибач, це частина роботи: боєць UFC жорстко побив суперника – відео

У Джексонвіллі (штат Флорида, США) 13 травня відбувся турнір UFC Fight Night 171. У головній події Гловер Тейшера зійшовся з Ентоні Смітом.

40-річний бразилець нокаутував суперника у 5-у раунді після серії потужних ударів, повідомляє 24 канал.

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Дивіться відео нокауту

Anthony Smith tells

corner ‘my teeth are falling out’ during brutal

loss to Glover Teixeira at#UFCJAX pic.twitter.com/IMkJTiPfh1 — World of MMA (@CM_fights) May 14, 2020

У четвертому раунді, коли Гловер тримав Ентоні у больовому прийомі, бійці провели діалог.

– Вибач, Ентоні, це частина роботи.

– Що?

– Вибач. Частина роботи.

– Так. Що є то є.

Відео розмови бійців

Teixeira: Sorry, Anthony, it’s part of the job.

Smith: What?

Teixeira: Sorry. Part of the job.

Smith: Yeah. It is what it is.



This mid-fight convo between @gloverteixeira and @lionheartasmith is wild ? #UFCJax pic.twitter.com/p4VEPqFjxI — ESPN MMA (@espnmma) May 14, 2020

Результати UFC Fight Night 171

Бен Ротвелл переміг Овінса Сен-Прю роздільним рішенням суддів;

Дрю Добер переміг Александра Ернандеса технічним нокаутом у другому раунді;

Рікі Сімон переміг Рея Борга роздільним рішенням суддів;

Андрій Орловський переміг Філіпе Лінса одноголосним рішенням суддів;

Майкл Джонсон програв Тіаго Мойсесу у другому раунді.

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