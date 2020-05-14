Вибач, це частина роботи: боєць UFC жорстко побив суперника – відео
У Джексонвіллі (штат Флорида, США) 13 травня відбувся турнір UFC Fight Night 171. У головній події Гловер Тейшера зійшовся з Ентоні Смітом.
40-річний бразилець нокаутував суперника у 5-у раунді після серії потужних ударів, повідомляє 24 канал.
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Дивіться відео нокауту
У четвертому раунді, коли Гловер тримав Ентоні у больовому прийомі, бійці провели діалог.
– Вибач, Ентоні, це частина роботи.
– Що?
– Вибач. Частина роботи.
– Так. Що є то є.
Відео розмови бійців
Результати UFC Fight Night 171
- Бен Ротвелл переміг Овінса Сен-Прю роздільним рішенням суддів;
- Дрю Добер переміг Александра Ернандеса технічним нокаутом у другому раунді;
- Рікі Сімон переміг Рея Борга роздільним рішенням суддів;
- Андрій Орловський переміг Філіпе Лінса одноголосним рішенням суддів;
- Майкл Джонсон програв Тіаго Мойсесу у другому раунді.
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