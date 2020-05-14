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Вибач, це частина роботи: боєць UFC жорстко побив суперника – відео

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Результати UFC Fight Night 171
Результати UFC Fight Night 171 / mmajunkie.usatoday.com

У Джексонвіллі (штат Флорида, США) 13 травня відбувся турнір UFC Fight Night 171. У головній події Гловер Тейшера зійшовся з Ентоні Смітом.

40-річний бразилець нокаутував суперника у 5-у раунді після серії потужних ударів, повідомляє 24 канал.

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Дивіться відео нокауту

У четвертому раунді, коли Гловер тримав Ентоні у больовому прийомі, бійці провели діалог.

– Вибач, Ентоні, це частина роботи.

– Що?

– Вибач. Частина роботи.

– Так. Що є то є.

Відео розмови бійців

Результати UFC Fight Night 171

  • Бен Ротвелл переміг Овінса Сен-Прю роздільним рішенням суддів;
  • Дрю Добер переміг Александра Ернандеса технічним нокаутом у другому раунді;
  • Рікі Сімон переміг Рея Борга роздільним рішенням суддів;
  • Андрій Орловський переміг Філіпе Лінса одноголосним рішенням суддів;
  • Майкл Джонсон програв Тіаго Мойсесу у другому раунді.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Змішані єдиноборства MMA Спорт
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