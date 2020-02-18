Вибачте, що не виходить вас порадувати: ветеранка збірної України з біатлону звернулася до фанів

34-річна біатлоністка Валентина Семеренко прокоментувала результати індивідуальної гонки на чемпіонаті світу з біатлону. Валентина фінішувала тільки 42-ю.

Після індивідуальної гонки Валентина Семеренко заявила, що засмучена результатом.

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"Важко щось коментувати, дуже засмучена. Не очікувала такого результату. Немає стрільби, не знаю в чому причина. Як пішов збій в останні дні збору в Лівіньо, так і не проходить – для мене це шок", – цитує Валентину biathlon.com.ua.

Також біатлоністка звернулася до вболівальників, попросивши пробачення за невдалі результати на чемпіонаті світу.

Не сваріть нас сильно, ми стараємося, теж не хочемо цих промахів, завжди прагнемо до чистої стрільби. Ми засмучуємося ще більше, ніж ви. Вибачте, що не виходить вас порадувати,

– резюмувала українка.

Індивідуальну гонку в Антхольці виграла Доротея Вірер. Найкращою з українок стала Анастасія Меркушина – 11-а сходинка.

Що відомо про Валентину Семеренко? Чемпіонка світу 2015 року (мас-старт). Також Валентина двічі ставала срібною призеркою (2008, 2013 естафета). Ще тричі Семеренко вигравала бронзу чемпіонату світу (2013, 2015 та 2019).

На чемпіонаті світу в Антхольці збірна України досі не виграла жодної нагороди.

Двічі українці зупинялася за крок від медалі. В естафеті "синьо-жовті" посіли 5-у сходинку. А Олена Підгрушна у спринті фінішувала 4-ю.

У рамках чемпіонату світу, який завершиться 23 лютого, ще відбудуться 6 гонок.

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