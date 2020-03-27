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Вибори президента УПЛ перенесені на кінець квітня

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Вибори президента УПЛ / НП

Дирекція української Прем'єр-ліги вирішила перенести вибори президента на 27 квітня.

Процедура пройде в Будинку футболу, засідання розпочнеться о 12:00, інформує офіційний сайт організації.

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Спочатку зустріч планували провести 7 квітня, що стало неможливим у зв'язку з продовженням карантину на всій території України до 24 квітня. Вибори президента повинні проходити тільки в очному режимі.

  • Нинішнім президентом УПЛ є Томас Грімм, але він не подавав свою кандидатуру на вибори.
  • Всі футбольні змагання в Україні були безстроково припинені 17 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. УПЛ розглядає можливість відновлення матчів 15 травня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол УПЛ
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