Вибори президента УПЛ перенесені на кінець квітня

Дирекція української Прем'єр-ліги вирішила перенести вибори президента на 27 квітня.

Процедура пройде в Будинку футболу, засідання розпочнеться о 12:00, інформує офіційний сайт організації.

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Спочатку зустріч планували провести 7 квітня, що стало неможливим у зв'язку з продовженням карантину на всій території України до 24 квітня. Вибори президента повинні проходити тільки в очному режимі.

Нинішнім президентом УПЛ є Томас Грімм, але він не подавав свою кандидатуру на вибори.

Всі футбольні змагання в Україні були безстроково припинені 17 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. УПЛ розглядає можливість відновлення матчів 15 травня.

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