Вибори президента УПЛ знову перенесли – оголошена нова дата

Вибори нового президента УПЛ перенесені з 27 квітня на 25 травня. Разом з тим прийом заявок від кандидатів також буде продовжений.

Про це повідомили Tribuna.com в Прем'єр-лізі.

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Процедуру голосування перенесли вже вдруге. Спочатку вони повинні були відбутися 7 квітня, але через продовження Кабміном карантину до 24 квітня їх перенесли на 27 квітня.

Контракт попереднього президента УПЛ Томаса Грімма завершився 6 квітня. Організацію зараз очолює виконавча дирекція на чолі з Євгеном Диким.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шевченко – єдиний зареєстрований кандидат у президенти ліги. Пізніше "Карпати" висунули Олега Смалійчука на цей пост, але з порушенням термінів подачі заявки.

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