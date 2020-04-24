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Вибори президента УПЛ знову перенесли – оголошена нова дата

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Вибори президента УПЛ
Вибори президента УПЛ / УПЛ

Вибори нового президента УПЛ перенесені з 27 квітня на 25 травня. Разом з тим прийом заявок від кандидатів також буде продовжений.

Про це повідомили Tribuna.com в Прем'єр-лізі.

До слова Відновлення УПЛ: з'явився календар матчів

Процедуру голосування перенесли вже вдруге. Спочатку вони повинні були відбутися 7 квітня, але через продовження Кабміном карантину до 24 квітня їх перенесли на 27 квітня.

Контракт попереднього президента УПЛ Томаса Грімма завершився 6 квітня. Організацію зараз очолює виконавча дирекція на чолі з Євгеном Диким.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шевченко – єдиний зареєстрований кандидат у президенти ліги. Пізніше "Карпати" висунули Олега Смалійчука на цей пост, але з порушенням термінів подачі заявки. 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Карантин в Україні 2020 УПЛ
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