Вибраний на драфті баскетболіст Вільямсон розплакався на інтерв'ю через маму: зворушливе відео

21 червня у Нью-Йорку пройшла церемонія драфту НБА-2019. Під першим номером прогнозовано був вибраний Зайона Вільямсон, який виступатиме за "Новий Орлеан".

Вільямсон американський баскетболіст, важкий та легкий форвард, який виступав за команду "Дюк Блу Девілз" з NCAA (Національна асоціація студентського спорту).

Читайте також: Відбувся драфт НБА-2019, під першим номером вибрали Зайона Вільямсона

Під час свого дебютного сезону в студентській лізі він встановив рекорд "Дюка" за набраними очками в матчі для новачка. Вільямсон набрав 35 очок, покращивши попереднє досягнення Марвіна Беглі III та Джей Джей Редіка.

20 лютого 2019 року на початку матчу проти Північної Кароліни у Вільямсона розірвалась кросівка Nike, через що він травмувався. На наступний день після інциденту, ринкова капіталізація компанії Nike на фондовому ринку впала на $1.5 млрд.

Після того, як Зайон був обраний на драфті, він поспілкувався з журналістами. Під час інтерв'ю спортсмену ледь вдавалося стримувати емоції.

Зокрема, Вільямсон заявив, що його мама, яка під час інтерв'ю стояла поряд з ним, принесла себе в жертву для того, щоб він зміг стати баскетболістом. За це він вдячний їй. Баскетболіст сказав, що мріяв стати професійним гравцем з чотирьох років і тепер це сталося. Він вдячний за це богу.

Зріст Вільямсона становить 201 сантиметра, а вага – 129 кілограмів. Незважаючи на велику вагу як для баскетболіста, Вільямсон відомий своєю швидкістю та стрибучістю. Гравець НБА Кевін Дюрант описав його як "спортсмена, який з'являється раз на покоління".

Вільямсон виступає на позиції важкого форварда, але також може грати центра у "легкій п'ятірці". Через свої непересічні фізичні дані його часто описують як такого, що не підходить під жодну баскетбольну позицію. Експерти його часто порівнюють з Чарльзом Барклі, Ларрі Джонсоном, Леброном Джеймсом та Джуліусом Рендлом.