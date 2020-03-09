Вічне дербі та трибуни у вогні: як в Сербії відбувся матч між "Црвеною Звездою" та "Партизаном"

"Вічним дербі" називають протистояння двох клубів зі столиці Сербії – "Црвени Звезди" та "Партизану". Історія ненависті сягає самого початку створення цих обох клубів з далекого 1945 року. Як у більшості випадків, одні з одними не любляться не лише через футбол, а й політичні вподобання. "Црвена Звезда" – це міліційний клуб, а їхні одвічні вороги "Партизан" – військові.

Фанатські угрупування

"Делиje" (Герої) – найбільш радикальне угрупування команди "Црвена Звезда". Воно було засновано в 1989 році. Саме між ними та вболівальниками загребського "Динамо" відбулась одна з наймасовіших бійок в історії футболу, через що війни на Балканах не можна вже було оминути, це стало точкою неповернення.

Більше про "Безладдя на матчі загребського "Динамо" та "Црвени Звезди" на стадіоні "Максимір" 13 травня 1990 року читайте за посиланням.

"Гробари" – найвідоміші прихильники "Партизана". Вони отримали таку назву під кінець 70-х років від своїх одвічних суперників із "Црвени Звезди". Вважаються одними з найбільш агресивних та небезпечних в цілому світі. Для них не існує страху та перешкод на своєму шляху.

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Але між фанами "червоно-білих" та "чорно-білих" існує одна річ, яка в фанатських колах є дуже важливою та суттєвою. Фани "Звезди" є одним цілим, вони завжди підтримують свою улюблену команду в єдності та неподільності. На відміну від цього, їхні суперники з "Партизана" вболівають на трьох різних секторах на стадіоні. Між ними йде внутрішня боротьба за лідерство на трибунах та поза ними. Вони намагаються впливати на ринок наркобізнесу в Белграді.

Історії знає моменти, коли ці суперники об’єднувалися між собою. Було це тоді, коли на початку 90-х років почалась Балканська війна.

162-е дербі

В неділю, 1 березня, відгриміли 162-гі найбільш палкі та небезпечні дербі світу! Протистояння відбувалося на стадіоні "Црвени Звезди" "Райко Мітіч", який вміщує понад 55 тисяч осіб. Саме на цьому стадіоні збірна України грала проти Сербії у відборі на Євро-2020.

Щоб зрозуміти та відчути атмосферу вічного дербі, там потрібно побувати, передати це словами не можливо. В таких ситуаціях футбол відходить на другий план.

Відеоогляд матчу Црвена Звезда – Партизан

В день матчу в цілому місті посилюються заходи безпеки. Що мене найбільше здивувало, то це те, що порядок пильнують не лише прості поліціанти, а також Жандармерія Сербії (це щось на подобі Національної гвардії). Озброєні до зубів силовики виглядають так, якби з хвилини на хвилину мала початись повномасштабна війна, а не охорона безпеки під час футбольного матчу. Але як би вони не пильнували, сутичка між "Делиjе" та "Гробарями" все-таки відбулась перед матчем, за межами стадіону.

Варто зазначити, що в Белграді між вболівальниками не існує ніякого кодексу честі. В хід йде все, що є під рукою. Так само було й цього разу. Ланцюги, ножі, пляшки та все інше, чим можна було завдати серйозної кривди. Під час цієї бойні правоохоронці загнали простих вболівальників до барів та магазинів, і випустили лише тоді, коли закінчилась масова бійка між фанами.

Говорячи з одним сербом, він розповів мені одну цікавинку. Його звали Слободан. Він не належить до жодної зі сторін, але знається на цьому дуже добре. Запитавши його, чому правоохоронці не запобігли сутичці між ворогуючими таборами, на що Слободан відповів мені так: "Їх поліція навмисне час від часу впускає одних до других, щоб вони побилися, адже після цього будуть спокійніші на стадіоні, меншу шкоду робитимуть".

На стадіоні було так, як всі ми можемо побачити в You Tube – вибухи, фаєри та реальні вогні на трибунах. Головний арбітр матчу кілька разів припиняв поєдинок із-за густого диму, через який нічого не було видно.



Фанати палять фаєри на матчі (фото автора)

Підтримка обох команд була дуже великою, а найголовніше – відданою. На українських стадіонах не побачиш ніколи такого, щоб усі вболівальники протягом цілого матчу, від п’ятирічної дитини, і до 85-річного дідуся стояли та співали! Це щось прекрасне. Але як на диво, не було ніяких сутичок між двома ворогуючими таборами в чаші стадіону. Адже, хто трохи слідкує за тими поєдинками, там частенько люблять побігти один до одного та жбурнути якийсь палаючий предмет.

Remi u 162. večitom derbiju

️Karte za Midtjiland u prodaji



Vreme je za novi Minut sa Zvezdom



#fkcz pic.twitter.com/Eup6DTQczI — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) March 2, 2020

Підсумовуючи фанатські протистояння в Белграді, можна сказати одне – доки будуть існувати такі фанати, як в столиці Сербії, футбол буде ще мати якийсь сенс, і буде притягувати вболівальників на стадіони. З іншої сторони, для тих вболівальників це стиль життя та релігія…

Автор: Михайло Босий