Від боксерського бою на вертолітному майданчику до матчів збірної: топ-10 спортивних подій 2019

2019 рік добігає свого закінчення, і саме час починати підбивати підсумки 12 місяців. У цьому матеріалі ми розберемо найяскравіші, масштабні та видовищні спортивні події 2019 року і доведемо, що в нашій країні вміють робити справжні шоу.

Кубок Європи FIBA 3х3 Europe Cup з баскетболу

Турнір відбувся цього літа на Троїцькій площі прямо перед НСК "Олімпійським". Такі змагання вперше проходили в Україні та, варто відзначити, що пройшли вони досить успішно.

Українська збірна на Кубку Європи FIBA 3x3 (фото: fbu.ua)

Матчі просто неба – це завжди гарна ідея, як в плані картинки, так і в плані реклами. При чому працює це фактично в будь-якому виді спорту.

Так людина нативної бачить, що це за спорт і з чим його їдять, а зручні трибуни, фуд-треки та запальна музика упереміш з яскравим видовищем на майданчику вже точно зіграють тільки на залучення нових уболівальників і популяризацію спорту в Україні.

Бій Артема Далакян на вертолітному майданчику

Видовищно, масштабно і дійсно неповторно. Звичайно, в першу чергу – це про сам бій. Український боксер в поєдинку проти Сірічаі Тайена захистив свій титул WBA і залишив чемпіонський пояс в Україні. Захистив красиво, потужно і з явним бойовою перевагою. Але окрасою матчу стала й картинка – споруджений прямо на вертолітному майданчику ринг і тимчасові трибуни, якісне зображення в телевізорі та не менш яскраві емоції на рингу. І хто потім каже, що у нас не можуть робити красиво? Ось вам і доказ зворотного.

Боксерський ринг на вертолітному майданчику (фото організаторів)

Святкування переможного дублю "Шахтаря"

Український футбольний клуб "Шахтар" славиться не тільки сильними поєдинками, потужними виступами як в Україні, так і в Європі, але і шоу, які влаштовує клуб прямо на своїх матчах. Не виключенням став і виграш кубка України, який донецький клуб відзначив святковим концертом в Харкові.



"Шахтар" святкує чемпіонство та здобуття Кубка України (фото: ФК "Шахтар")

"Гірників" з золотом чемпіонату привітали Maruv, Гайтана та Оля Полякова, які подарували всім глядачам справжнє футбольне шоу і масу позитивних емоцій. В кінці всіх уболівальників чекали феєрверки і яскрава церемонія нагородження футболістів золотими медалями.

Численні турніри з ММА промоушену WWFC

Турніри з ММА промоушену WWFC в київському Палаці Спорту – це чергова добре організована подія в Україні. Взагалі останнім часом все турніри WWFC, які проходять у Києві – це суміш класної боротьби і якісного маркетингу. Чого тільки варті стенди перед входом в Палац Спорту з зображеннями борців, реклама на всіх можливих платформах і підігрів інтересу через анонси в ЗМІ.



Бої зі змішаних єдиноборств у Києві (фото: WWFC)

Усередині Палацу Спорту організатори кожен раз створюють трохи похмуру атмосферу, яка з самого початку налаштовує глядача на бездоганну боротьбу. А те шоу, яке відбувається на рингу і ті емоції, які зашкалюють під час перегляду турніру – не зрівняються ні з чим.

Ювілейний марафон Wizzair в Києві

Цей марафон регулярно проходить в Києві і збирає на своєму майданчику понад 17 тисяч осіб, які дійсно живуть спортом. До того ж, під час останнього марафону на початку жовтня було встановлено 4 різних рекордів України.

Марафон у Києві (фото: Wizz Air Kyiv City Marathon)

До київського марафону, крім звичайних спортсменів, приєднуються і зірки. Разом з іншими бігунами на старти різних дистанцій вийшли ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко (42 км), телеведучий, учасник шоу "Холостяк" Микита Добринін, ведучий телеканалу "UA:Перший" В'ячеслав Матюхін, ведуча телеканалу "Прямий" Слава Варда, письменниця Марі Карачина, телеведучий і шоумен Артем Гагарін, суддя "Топ-модель по-українськи" Сергій Нікітюк, журналіст Анатолій Анатоліч та "Міс Україна" Вікторія Кіосе (42 км).

Хокейний Континентальний кубок

Не міг не потрапити в наш список хокейний Континентальний кубок, який пройшов в Броварах. Другий раунд європейського турніру пройшов на широку ногу, з зірками, яскравою церемонією відкриття, видовищними поєдинками та драматичною перемогою "Донбасу".



Хокейний Континентальний кубок в Броварах (фото: УХЛ)

За три дні гри турніру відвідали футболісти Андрій Пятов і Віктор Коваленко, боксер Артем Далакян і борець Жан Беленюк, актори студії "Квартал 95" Міка Філатов і Валерій Жидков. Імениті українські особистості не тільки підтримали донеччан, але і порадували гостей "Терміналу" фото та автограф-сесіями.

Організатори турніру подарували вболівальникам яскраву церемонію відкриття з виступами групи барабанщиків, юних хокеїстів та номерами від запальних черлідерш. Подбали й про дозвілля гостей – від розваг і фотозоні поза льоду, так і конкурсами на льодовому майданчику.

Ну а хокеїсти сповна доповнили картину валідольною перемогою і виходом до півфіналу турніру.

Дзідзьо та гімн України в Харкові

Виділився серед спортивних подій, як би це не було дивно, Дзідзьо, який на футбольному матчі в Харкові між Україною та Литвою виконав гімн України та дав старт міжнародного поєдинку.

Дзідзьо під час виконання гімну України в Харкові (кадр з відео)

До слова, той матч збірна України виграла з рахунком 2:0, а фанати артиста досі вважають, що саме їх кумир приніс удачу українцям. Можливо, організаторам варто задуматися і запрошувати Дзідзьо на кожен матч збірної?

Футбольний матч Україна – Португалія

Своє місце в топі подій заслужено посіла найяскравіша жовтнева перемога збірної України над збірною Португалії на НСК "Олімпійський" та достроковий вихід на Євро-2020. У цьому матчі поєдналося все – від емоцій українських уболівальників, дійсно сильної гри української збірної та до 15-хвилинного салюту після закінчення поєдинку, який точно почув весь Київ.



Збірна України перемогла Португалію в Києві (фото: УАФ)

Ukrainian Combat Games

Заслужене місце в топі подій займає Ukrainian Combat Games, які відбулися в Броварах. Це було міжнародне спортивне протистояння з 12 видів єдиноборств, 200 спортсменів змагалися на 5 спортивних майданчиках. Захоплені глядачі протягом 3 годин спостерігали ряд безкомпромісних зіткнень і феєричне шоу.



Учасники боїв (фото: Ukrainian Combat Games)

Видовищні поєдинки влаштували сумматоре, самбісти та представники кіокушинкай карате. Показовими виступами глядачів вражали каратисти, які бездоганно виконали групове ката, і хортингу. А запальні красуні з черлідингу влаштували справжній Cheer Dance Battle!

Дабл Тріпл Snow Fest 2019

Вперше в Києві проходив сніговий фестиваль такого масштабу. Та й локацію організатори вибрали неординарну – гірничо-лижний спуск встановили прямо під Аркою Дружби народів в самому серці Києва. Сам майданчик була висотою з п'ятиповерховий будинок і став одним з найбільших міських сноупарків Європи. Варто зазначити, що спеціально для фестивалю з Буковеля до Києва привезли понад 100 тонн снігу.



Гірськолижний спуск під Аркою Дружби народів у Києві (фото: facebook.com/DoubleTripleSnowFest)

На фестивалі професійні лижники та сноубордисти з восьми країн змагалися в трьох різних категоріях – Over All Winner, Best Trick і Best Style. А рок-н-рольною родзинкою став виступ гурту O.Torvald в останній день фестивалю.