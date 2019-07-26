Від дубля Яремчука до асисту Сергійчука: як українські футболісти зіграли у кваліфікації ЛЄ

У четвер, 25 липня, було зіграно перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Серед матчів були і ті, участь в яких приймали й команди, за які виступають українці.

Найкращим результатом відзначився нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук. Форвард оформив дубль та віддав два результативні паси у матчі проти румунського "Віторула". А його команда перемогла 6:3.

А от і відео як Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи

Також в цьому матчі за "Гент" зіграли захисник Ігор Пластун. А півзахисник Роман Безус провів матч у запасі.

Голом відзначився і нападник Роман Дебелко. Але його "Рига" на виїзді поступилася польському "П'ятсу" 3:2. За "Ригу" весь матч відіграв В'ячеслав Шарпар.

Ще два українці зіграли за інших латвійський клуб – "Венспілс". Воротар Костянтин Махновський відстояв весь матч, а нападник Михайло Сергійчук був замінений аж на 89-й хвилині. Перед тим він віддав результативний пас, а його команда вдома перемогла 4:0 "Гзіру" з Мальти.

Вірменський "П'юнік" вдома виграв у чеського "Яблонця" з рахунком 2:1. За команду з Єревану весь матч відіграв півзахисник Сергій Шевчук. Весь матч відіграв і український нападник "Кайрата" Адернісола Есеола. Однак його команда на виїзді поступилася ізраїльському "Шапоелю" (Беер-Шева) 2:0.

До слова: "Зоря" без проблем перемогла "Будучность" у матчі Ліги Європи

85 хвилин за молдовський "Партизан" відіграв Артем Горієнко. Його команда на виїзді мінімально перемогла албанський "Партізані".

Також на заміни виходили Владислав Кулач (за "Гонвед" проти "КСУ Крайова", 0:0), Іван Петряк (його "МОЛ Фехервар" вдома переміг "Вадуц" 1:0) та Дмитро Льопа (виїздний матч "Осієка" проти болгарського ЦСКА, перемога господарів 1:0).

Ще три українці пропустили матчі своїх команд у Лізі Європи – форвард "Есбєрга" Юрій Яковенко, захисник "Земпліна" Данило Безкоровайний та захисник "Віторії Гімарайшн" Валерій Бондаренко.