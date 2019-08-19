Від Мессі до Ібрагімовіча: ФІФА назвала претендентів на найкращий гол року

ФІФА назвала імена претендентів на премію Пушкаша – за найкращий гол сезону. Загалом у списку 10 футболістів.

Усі голи були забиті між 16 липня 2018 року та 19 липня 2019 року включно, та були обрані колегією ФІФА та зовнішніми футбольними експертами.

На премію імені Ференца Пушкаша номіновані: Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Златан Ібрагімович ("Лос-Анджелес Гелаксі"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Рівер Плейт"), Фабіо Куальярелла ("Сампдорія"), Ендрос Таунсенд ("Кристал Пелес"), Даніель Жорі ("Дебрецен"), Біллі Сімпсон ("Кліфтонвілл Ледіс"), Емі Родрігес ("Юта Роялз") та Аджара Нчут (збірна Камеруну). Переглянути усі відео голів можна за посиланням.

До слова: Роналду, ван Дейк та Мессі претендують на звання найкращого гравця сезону від УЄФА

На офіційному сайті ФІФА почалося голосування для уболівальників, яке триватиме до 1 вересня 2019 року. Три переможці пройдуть у фінальний етап голосування, на якому легенди ФІФА виберуть кращий гол.