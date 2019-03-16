Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити

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Від міланського дербі до боротьби за топ-6 в УПЛ: топ-матчі вихідних, за якими варто стежити

На вихідних 16-17 березня будуть зіграні матчі, які вплинуть на боротьбу за топ-6 в УПЛ. А також міланське дербі в Італії, повернення Зідана в "Реал" та матч Коноплянки з новим тренером. Про всі матчі – у матеріалі Спорт24.

Субота, 16 березня

Шальке – РБ Лейпциг

Початок: 16:30
Трансляція: MEGOGO

Серед тижня "Шальке" зазнав принизливої поразки від "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. На полі за "кобальтових" зіграв українець Євген Коноплянка. Він завдав єдиний удар у площину воріт "МанСіті" у цьому матчі. А вже після гри "Шальке" залишився без головного тренера Доменіко Тадеско.

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На матч проти "РБ Лейпциг" команду виведе Хуб Стевенс. Саме він рятуватиме "Шальке", який в чемпіонаті Німеччини на 14-ій позиції. Від зони вильоту команда з Гельзенкірхена на відстані чотирьох очків. При цьому випробування для тренера не з простих – "бики" на третій позиції у Бундеслізі.

Зоря – Шахтар

Початок: 17:00
Трансляція: 2+2

"Зоря" гарантувала собі потрапляння в топ-6. Як і "Шахтар". Та протистояння між командами обіцяє бути гострим. Обидві команди (особливо їх тренери та керівництво) перебувають "на штиках". Тож рукостискань Юрія Вернидуба та Паулу Фонсеки ні перед матчем, ні після очікувати не доводиться.

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Реал – Сельта

Початок: 17:15
Трансляція: MEGOGO

"Реал" лише третій, і має мало шансів на перемогу у чемпіонаті. "Сельта" взагалі на 18-ій позиції і є одним з претендентів на виліт. Та цікавим цей матч робить не це. А повернення на тренерський місток "Реалу" Зінедіна Зідана. Що покажуть "вершкові" під його керівництвом вже у першому матчі?

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Леганес – Жирона

Початок: 21:45
Трансляція: MEGOGO

"Леганес" у попередньому матчі доволі непогано зіграв проти мадридського "Атлетіка". Єдиний гол команда пропустила після добивання з пенальті. Сам удар з 11-метрової позначки взяв український воротар Андрій Лунін. Чи отримає він шанс зіграти у другому матчі поспіль? Чи знову уступить місце Куельяру. І чи зіграє за "Леганес" Василь Кравець?

Неділя, 17 березня

Десна – Львів

Початок: 17:00
Трансляція: Футбол 1

Матч УПЛ, де зіграють два претенденти на потрапляння в топ-6. Переможець гарантує собі місце у верхній частині турнірної таблиці. При нічиї обидві команди можуть потрапити у нижню шістку.

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Карпати – Маріуполь

Початок: 17:00
Трансляція: ZIK

"Маріуполь" поки у верхній частині турнірної таблиці. Команді доведеться грати на виїзді проти "Карпат". Львів’яни не надто вдало виступають на власному полі (лише одна перемога). А поразка "Маріуполю" може залишити без боротьби за єврокубки і принципових суперників зі "Львова".

Мілан – Інтер

Початок: 21:30
Трансляція: Футбол 2

Топ-матч вихідних. Міланське дербі. "Мілан" проти "Інтера". Яку ще вивіску тут треба? Окрім того, що команди розділяє лише одне очко, і вони на третьому ("Мілан") та четвертому місці ("Інтер").

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту УПЛ
Джерело: 24 Канал
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