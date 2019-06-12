Від плей-офф за Лігу Європи до впровадження VAR: що вирішили клуби УПЛ на засіданні

У середу, 12 червня, відбулися загальні збори учасників Української прем’єр-ліги. На ньому представники клубів та дирекція УПЛ прийняла чимало рішень, які вплинуть на український футбол.

Нові команди

На загальних зборах ухвалено рішення про виключення "Чорноморця" та "Арсенал-Київ" зі складу учасників УПЛ. Тепер їх місце мають посісти "Колос" та "Дніпро-1". Однак остаточне рішення за Виконавчим комітетом УАФ.

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Календар матчів

На засіданні було прийнято календар матчів на перше коло першого етапу чемпіонату. Однак в ньому лише розписані пари по турах, без базових дат. Але вже відомо, що українське "класіко" "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у третьому турі на полі киян. При цьому "Динамо" перші два матчі чемпіонату зіграє у Львові – спочатку проти "Карпат", а згодом проти "Львова". Львівське дербі припаде на 11-й тур.

До слова: Календар матчів УПЛ на новий сезон

За даними журналіста Кирила Крижанівського, початок чемпіонату – 28 липня. Однак в цей день зіграють як перший тур УПЛ, так і матч за Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо". Відтак матчі за участі цих команд в чемпіонату доведеться перенести.

Плей-офф за участь у Лізі Європи

Ще одна зміна стосується п'ятого місця від України в Лізі Європи. З нового сезону за нього боротимуться чотири команди у плей-офф. За підсумками другого етапу чемпіонату, команди, які посядуть 5-е, 6-е, 7-е та 8-е місця, зіграють у плей-офф. В першому раунді, який складається з одного матчу, 5-а команда на своєму полі зіграє з 8-ю, а 6-а також на своєму полі – із 7-ю; переможці пар також в одному матчі (на полі команди, що посіла вище підсумкове місце в Чемпіонаті) розіграють "путівку" в Лігу Європи сезону 2020/21 років.

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У випадку, якщо путівку в Лігу Європи сезону 2020/21 років здобуде переможець Кубка України, то у матчах плей-офф зіграють 4-а, 5-а, 6-а та 7-а команди сезону.

Запровадження VAR

Проголосували на зборах за введення в матчах чемпіонату системи допомоги арбітрам VAR. Однак вона почне діяти з 2020 року, і лише в тестовому режимі.

Що таке VAR?Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах. Також на матчах Ліги націй та Ліги чемпіонів. З нового сезону систему будуть використовувати в чемпіонаті Англії.

Рішення щодо "Олімпіка"

Та найбільшу вагу на цих зборах привертало питання щодо участі донецького "Олімпіка" в УПЛ. Клуби так і не змогли взяти на себе відповідальність, то вирішили що "остаточне рішення щодо участі ФК "Олімпік" у чемпіонаті УПЛ сезону 2019/20 років ухвалить Виконком УАФ".