Від сьогодні у футболі діють нові правила: головні зміни

У суботу, 1 червня, чинності набрали нові правила гри у футбол. Їх прийняли ще у березні 2019 року на зборах Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) за участі ФІФА.

Гол рукою

Згідно з новими правилами, ненавмисна гра рукою тепер буде каратися, якщо гравець забив гол або створив гольовий момент за допомогою випадкового потрапляння м'яча в руку.

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Заміна

Тепер футболіст, якого змінюють, повинен залишати поле в тому місці, де найближче до нього розташовується бічна лінія поля. Гравцям більше не потрібно йти через все поле. Це зроблено, щоб прибрати затримку часу, коли гравці занадто повільно йдуть змінюватися з іншого кінця поля.

Додаткова заміна в екстра-таймі

Ще одним нововведенням стало використання четвертої заміни в тих випадках, коли матч переходить в додаткові 15-хвилинні тайми. Рішення прийнято на основі експерименту, який проводився в різних турнірах протягом останніх двох років.

Жовті картки для тренерів

Жовті та червоні картки тепер показуватимуть не лише гравцям, а й тренерам та іншим офіційним особам команди. Тренерів за неналежну поведінку (наприклад, агресивну реакцію за те чи інше суддівське рішення) видаляють і зараз, але без пред'явлення картки.

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Пробивання пенальті

Голкіперам під час виконання пенальті в їхні ворота тепер можна буде стояти на лінії воріт однією ногою, а не строго двома, як нині.

Розіграш удару від воріт

По-новому тепер зможуть розігрувати м'яч воротарі команд. Скасовано правило, згідно з яким м'яч повинен залишати штрафний майданчик при розіграші удару від воріт, перш ніж його торкнеться захисник.

Гра у стінці

Також, схвалені зміни правил, що стосуються активної участі атакуючої команди в побудові стінки – коли гравці суперника заважають команді, яка захищається. Футболістам атакуючої команди більше не можна вставати в стінку при пробитті штрафних. Вони повинні перебувати як мінімум в метрі від неї та не заважати захисникам. Це правило підкорегували з метою уникнення сутичок і штовханини, скоротити затримки у грі.

Використання мобільних технологій

Крім нових правил також отримали згоду на використання електронного та комунікаційного обладнання, компактних мобільних девайсів в технічній зоні, але виключно для тренерських і тактичних завдань або для забезпечення безпеки гравців.

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Правила набрали чинності 1 червня 2019 року. Однак фінал Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" а також матчі кваліфікації Євро-2020 (у тому числі Україна – Сербія 7 червня та Україна – Люксембург 10 червня) гратимуть ще за попередніми правилами.