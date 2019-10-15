Від "справи Мораеса" до перемоги над чемпіонами Європи: шлях України на Євро-2020

Збірна України вперше у своїй історії напряму вийшла на чемпіонат Європи. "Синьо-жовті" також вперше виграли свою відбіркову групу. Євро-2020 – стане третьою поспіль континентальною першістю для "синьо-жовтих". Як же збірна України пройшла кваліфікацію?

Важлива нічия у Лісабоні та рятівний Родрігес

Перший матч у рамках відбору Євро-2020 команда Андрія Шевченка грала проти чинних чемпіонів Європи португальців. Поєдинок виявився надзвичайно складним для України. За гру господарі поля завдали 17 ударів (8 у ствір). Команда Шевченка відповіла тільки одним точним ударом, але не голом. Врешті-решт, збірна України відстояла нулі на табло та здобула стратегічно важливу нічию.

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Через три дні "синьо-жовті" проводили другий матч в рамках відбору й знову на виїзді. Збірній України протистояв непоступливий Люксембург.

Далася у знаки втома після важкої гри проти Португалії. Шевченко освіжив склад, випустивши чотирьох нових гравців. Але матч все одно видався в’язким. Проблеми виникли на 34 хвилині, коли господарі несподівано відкрили рахунок у грі.

Під завісу тайму Україна відігралася завдяки голу Віктора Циганкова. У другому таймі ситуація не змінилася й українці мучилися, а не грали у футбол. Тільки два удари у ствір за 45 хвилин.

Та перемогу вдалося вистраждати. Маліновський навісив зі штрафного й гравець Люксембурга Жерсон Родрігес переправив м’яч у власні ворота. Хто знає, що було б, якби Україна не виграла… Втім, футбол не любить умовностей!



Маліновський і Зінченко святкують гол у ворота Люксембургу / Фото: gettyimages

Справа Мораеса

Результат України у цих двох поєдинках міг бути перекресленим одним рішенням УЄФА. Йдеться про так звану "справу Мораеса". Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня і вже 19 березня отримав виклик до табору національної збірної.

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Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія.

Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.



Мораес дебютував за збірну України в матчі в Лісабоні проти Португалії / Фото: gettyimages

Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. То ж справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якби там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Згодом в УЄФА були подані апеляції на рішення УЄФА не карати Україну. Але в УЄФА вирішили не карати Україну.

Феєрія у Львові

У червні збірна провела два поєдинки у Львові. Спершу хлопці Шевченка вщент розбили збірну Сербії з рахунком 5:0. Результативна перемога стала важливою у контексті того, що "синьо-жовтим" та балканцям пророкували боротьбу за друге місце в групі.

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Через три дні збірна знову вистраждала перемогу в грі з Люксембургом. На початку поєдинку Роман Яремчук вивів "синьо-жовтих" вперед. Здавалося, що Україна розгромить гостей, як сербів. Однак втома знову нагадала про себе.

У середині тайму Люксембург зрівняв рахунок, але гол помилково скасували через офсайд. Збірна України відстояла перевагу в один гол.

Декласування Литви

Мабуть, найлегшим суперником для українців стала Литва. За сумою двох матчів прибалти були розбиті з рахунком 5:0. У двох поєдинках не було жодних сумнівів, що Україна переможе – легкі шість очок.

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Вирішальна битва у Києві

14 жовтня збірну України задовольняла й нічия у матчі з Португалією. Натомість чемпіонам Європи, щоб відірватися від сербів, було важливо перемагати.

Господарі шокували зіркових гостей двома голами в першому таймі. По перерві переможці Ліги націй організували шквал атак у надії відігратися. Допоміг гостям арбітр матчу Ентоні Тейлор. Тейлор призначив сумнівний пенальті та вилучив Степаненка.

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Збірна України відстояла переможний результат. Велика заслуга в цьому воротаря Андрія Пятова, який здійснив декілька прекрасних сейвів.



Святкування гравцями України виходу на Євро-2020 / Фото: uefa.com

Чи залишилася мотивація на останню гру?

Попри те, що Україна виграла групу B, у підопічних Шевченка є завдання на поєдинок проти Сербії у Белграді.

17 листопада "синьо-жовтим" слід здобути бодай 1 бал, щоб гарантувати собі місце у першому кошику під час жеребкування групового етапу. Це дозволить уникнути зустрічі з топ-збірними.