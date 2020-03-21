Видалення за три хвилини: український легіонер невдало дебютував у новій команді – відео
Україснький півзахисник Максим Каленчук, відомий за виступами в Україні за "Сталь", "Олександрію", "Верес", "Львів" і "Рух", провів перший матч за білоруський "Вітебськ" проти "Городеї".
Під завісу першого тайму українець протягом трьох хвилин заробив два попередження, залишивши команду в меншості.
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Долю матчу вирішив автогол Ігнатенка на 20 хвилині, який приніс перемогу команді Каленчука.
Вітебськ – Городея відеоогляд матчу
- Сезон в чемпіонаті Білорусі стартував 19 березня.
- Це єдиний чемпіонат з футболу, який не зупинили у Європі.
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