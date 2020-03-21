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Видалення за три хвилини: український легіонер невдало дебютував у новій команді – відео

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Максим Каленчук / ФК "Львів"

Україснький півзахисник Максим Каленчук, відомий за виступами в Україні за "Сталь", "Олександрію", "Верес", "Львів" і "Рух", провів перший матч за білоруський "Вітебськ" проти "Городеї".

Під завісу першого тайму українець протягом трьох хвилин заробив два попередження, залишивши команду в меншості.

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Долю матчу вирішив автогол Ігнатенка на 20 хвилині, який приніс перемогу команді Каленчука.

Вітебськ – Городея відеоогляд матчу

  • Сезон в чемпіонаті Білорусі стартував 19 березня.
  • Це єдиний чемпіонат з футболу, який не зупинили у Європі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Білорусі Футбол
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