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Видатний американський тренер Усика та Кличка: Я відчуваю себе українцем

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Джеймс Алі Башир
Джеймс Алі Башир / Getty Images

Досвідчений американський тренер Джеймс Алі Башир, який за свою кар'єру встиг попрацювати з трьома українцями, розповів про відношення до України.

Про це Алі Башир розповів у прямому ефірі інстаграм Luckypunch.net.

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"Я люблю Україну, я люблю місцевих боксерів. Вже не можу дочекатися, коли знову прилечу до вас після того, як карантин пройде. Так, що чекайте мене. Я відчуваю себе українцем, я, напевно, дійсно їм є. Де я міг би жити?",
– сказав він.

Свого часу Алі Башир був тренером відомих українських боксерів Володимира Кличка та Олександра Усика. Наразі він входить до тренерського штабу українця Владислава Сіренка.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Володимир Кличко Спорт Бокс
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