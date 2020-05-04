Видатний американський тренер Усика та Кличка: Я відчуваю себе українцем
Досвідчений американський тренер Джеймс Алі Башир, який за свою кар'єру встиг попрацювати з трьома українцями, розповів про відношення до України.
Про це Алі Башир розповів у прямому ефірі інстаграм Luckypunch.net.
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"Я люблю Україну, я люблю місцевих боксерів. Вже не можу дочекатися, коли знову прилечу до вас після того, як карантин пройде. Так, що чекайте мене. Я відчуваю себе українцем, я, напевно, дійсно їм є. Де я міг би жити?",
– сказав він.
Свого часу Алі Башир був тренером відомих українських боксерів Володимира Кличка та Олександра Усика. Наразі він входить до тренерського штабу українця Владислава Сіренка.
- У жовтні 2019 року під час церемонії зважування перед боєм його підопічної Івани Хабазін (20-3, 7 КО) проти американки Кларисси Шилдс (9-0, 2 КО) Джеймс Алі Башир потрапив у бійку. Башир зчепився з чоловіком, імовірно з команди Шилдс. У Башира переломи лицьових кісток.
- На початку березня Алі Башир також розмірковував над поверненням Кличка. Він заявив, що зараз ідеальний час для повернення Володимира.
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