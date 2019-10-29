Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / УАФ

УЄФА опублікувала особливості відбору на Чемпіонат світу 2022 року від європейської зони. Загалом Європа представлятиме на турнірі 13 збірних. Шанс потрапити в їх число має і збірна України.

Відбірний турнір, в якому розігруватимуться 13 путівок, має стартувати в березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.

Груповий раунд

Усі 55 європейських збірних будуть розбиті на 10 груп (п'ять – по шість команд і п'ять – по п'ять). Вони зіграють у два кола. Передбачено 10 вікон із березня по листопад 2021 року.

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10 переможців груп виходять безпосередньо на ЧС-2022. Другі команди продовжать боротьбу на наступному етапі.

Раунд плей-офф

10 других команд відбірних груп і дві кращі збірні Ліги наций-2020/2021 (серед тих, хто не потрапить напряму на ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.

12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних – трьох найсильніших. Ті й отримають три путівки до Катару, що залишилися.


Схема відбору на ЧС-2022 від Європи

Щодо Ліги націй, то збірна України потрапила до дивізіону A. Там команди розіб'ють на чотири групи по чотири команди. Серед ймовірних суперників збірної України: Португалія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Нідерланди, Франція, Польща, Англія, Іспанія, Данія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Швеція та Ісландія.

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Додамо, що формат УЄФА має затвердити ФІФА. Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Ліга націй Збірна України з футболу Чемпіонат світу з футболу 2022 Футбол
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