Відбір на Чемпіонат світу 2022: як туди потрапити збірній України

УЄФА опублікувала особливості відбору на Чемпіонат світу 2022 року від європейської зони. Загалом Європа представлятиме на турнірі 13 збірних. Шанс потрапити в їх число має і збірна України.

Відбірний турнір, в якому розігруватимуться 13 путівок, має стартувати в березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022-го.

Груповий раунд

Усі 55 європейських збірних будуть розбиті на 10 груп (п'ять – по шість команд і п'ять – по п'ять). Вони зіграють у два кола. Передбачено 10 вікон із березня по листопад 2021 року.

Читайте також: Україна на Євро-2020: ймовірні суперники та де будуть грати

10 переможців груп виходять безпосередньо на ЧС-2022. Другі команди продовжать боротьбу на наступному етапі.

Раунд плей-офф

10 других команд відбірних груп і дві кращі збірні Ліги наций-2020/2021 (серед тих, хто не потрапить напряму на ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року в плей-офф, що складатиметься з двох етапів.

12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних – трьох найсильніших. Ті й отримають три путівки до Катару, що залишилися.



Схема відбору на ЧС-2022 від Європи

Щодо Ліги націй, то збірна України потрапила до дивізіону A. Там команди розіб'ють на чотири групи по чотири команди. Серед ймовірних суперників збірної України: Португалія, Бельгія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Нідерланди, Франція, Польща, Англія, Іспанія, Данія, Німеччина, Швейцарія, Італія, Швеція та Ісландія.

Читайте також: Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники

Додамо, що формат УЄФА має затвердити ФІФА. Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада до 18 грудня 2022 року.