Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео
У четвер, 14 листопада, зіграли чергові матчі у відборі на Євро-2020. Огляди матчів та їх результати – у матеріалі Спорт24.
Туреччина – Ісландія 0:0
До слова: Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
Албанія – Андорра 2:2
Голи: Балай, 6, Манай, 55 – Мартінес, 18, 48
Англія – Чорногорія 7:0
Голи: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (авт), Абрахам, 84
Португалія – Литва 6:0
Голи: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Піцці, 52, Пасіенсія, 56, Сілва, 63
Сербія – Люксембург 3:2
Голи: Мітровіч, 11, 43, Радонич, 70 – Родрігеш, 54, Турпель, 75
Франція – Молдова 2:1
Голи: Варан, 35, Жиру, 79 (пен) – Раце, 9
Чехія – Косово 2:1
Голи: Крал, 71, Челустка, 79 – Нухіу, 50
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео14 листопада , 20:55
-
"Ворскла" звільнила Віталія Косовського з посади головного тренера команди14 листопада , 17:26
-
Новоспечений татусь та майбутнє збірної України: біографія Руслана Маліновського14 листопада , 15:15
Коментарі