Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео

У четвер, 14 листопада, зіграли чергові матчі у відборі на Євро-2020. Огляди матчів та їх результати – у матеріалі Спорт24.

Туреччина – Ісландія 0:0 До слова: Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео Албанія – Андорра 2:2 Голи: Балай, 6, Манай, 55 – Мартінес, 18, 48 Англія – Чорногорія 7:0 Голи: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (авт), Абрахам, 84 Португалія – Литва 6:0 Голи: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Піцці, 52, Пасіенсія, 56, Сілва, 63 Сербія – Люксембург 3:2 Голи: Мітровіч, 11, 43, Радонич, 70 – Родрігеш, 54, Турпель, 75 Франція – Молдова 2:1 Голи: Варан, 35, Жиру, 79 (пен) – Раце, 9 Чехія – Косово 2:1 Голи: Крал, 71, Челустка, 79 – Нухіу, 50