Розгромні перемоги Англії та Португалії й інші результати кваліфікації Євро-2020: відео

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Відбір на Євро 2020 року – огляд, рахунок матчів 14.11.2019

У четвер, 14 листопада, зіграли чергові матчі у відборі на Євро-2020. Огляди матчів та їх результати – у матеріалі Спорт24.

Туреччина – Ісландія 0:0

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Албанія – Андорра 2:2

Голи: Балай, 6, Манай, 55 – Мартінес, 18, 48

Англія – Чорногорія 7:0

Голи: Окслейд-Чемберлен, 11, Кейн, 19, 24, 37, Рашфорд, 30, Шофранац, 66 (авт), Абрахам, 84

Португалія – Литва 6:0

Голи: Роналду, 7 (пен), 22, 65, Піцці, 52, Пасіенсія, 56, Сілва, 63

Сербія – Люксембург 3:2

Голи: Мітровіч, 11, 43, Радонич, 70 – Родрігеш, 54, Турпель, 75

Франція – Молдова 2:1

Голи: Варан, 35, Жиру, 79 (пен) – Раце, 9

Чехія – Косово 2:1

Голи: Крал, 71, Челустка, 79 – Нухіу, 50

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Новини Спорту
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