Шотландія перемогла Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2020 16 листопада

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У суботу, 16 листопада, були зіграні чергові матчі відбору на Євро-2020. Їх результати та відеоогляди – у матеріалі Спорт24.

Кіпр – Шотландія 1:2

Голи: Ефрем, 47 – Крісті, 12, Макгінн, 53

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Кіпр – Шотландія

19:00. Азербайджан – Уельс
19:00. Росія – Бельгія
19:00. Сан-Марино – Казахстан
19:00. Словенія – Латвія
21:45. Австрія – Північна Македонія
21:45. Ізраїль – Польща
21:45. Німеччина – Білорусь
21:45. Північна Ірландія – Нідерланди
21:45. Хорватія – Словаччина

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Теги: Новини Спорту Євро-2020 Спорт Футбол
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