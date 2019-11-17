Важка нічия України та перемога Португалії: результати Євро-2020 17 листопада
У неділю, 17 листопада, буде зіграно 7 матчів відбору на чемпіонат Європи 2020 року. Серед матчів і гра збірної України проти Сербії.
Сербія – Україна 2:2
Голи: Тадіч, 9 (пен.), Мітрович, 56 – Яремчук, 32, Бесєдін, 90+3
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Люксембург – Португалія 0:2
Голи: Фернандеш, 39, Роналду, 86
Болгарія – Чехія початок о 19:00
Косово – Англія початок о 19:00
Албанія – Франція початок о 21:45
Андорра – Туреччина початок о 21:45
Молдова – Ісландія початок о 21:45
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