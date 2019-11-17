Важка нічия України та перемога Португалії: результати Євро-2020 17 листопада

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Євро-2020: результати 17 листопада

У неділю, 17 листопада, буде зіграно 7 матчів відбору на чемпіонат Європи 2020 року. Серед матчів і гра збірної України проти Сербії.

Сербія – Україна 2:2

Голи: Тадіч, 9 (пен.), Мітрович, 56 – Яремчук, 32, Бесєдін, 90+3

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Люксембург – Португалія 0:2

Голи: Фернандеш, 39, Роналду, 86

Болгарія – Чехія початок о 19:00

Косово – Англія початок о 19:00

Албанія – Франція початок о 21:45

Андорра – Туреччина початок о 21:45

Молдова – Ісландія початок о 21:45

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020 Сербія – Україна
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