Розгромні перемоги Нідерландів та Німеччини й інші результати відбору Євро-2020 19 листопада
У вівторок, 19 листопада, було зіграно останні матчі групового етапу кваліфікації Євро-2020. Результати матчів та відео голів читайте у матеріалі Спорт24.
До слова: Євро-2020: визначилися 20 з 24 збірних, які виступлять на Чемпіонаті Європи
Бельгія – Кіпр 6:1
Голи: Бентеке, 16, 68, де Брюйне, 16, 41, Карраско, 44, Крістофору, 51 (аг) – Іоанну, 14
Відеоогляд матчу Бельгія – Кіпр
Латвія – Австрія 1:0
Гол: Осс, 65
Відеоогляд матчу Латвія – Австрія
Нідерланди – Естонія 5:0
Голи: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19, Боаду, 87
До слова: Україна на Євро-2020 зіграє в Амстердамі та Бухаресті в одній групі з Нідерландами
Відеоогляд матчу Нідерланди – Естонія
Німеччина – Північна Ірландія 6:1
Голи: Гнабрі, 19, 47, 60, Горецка, 43, 73, Брандт, 90+1 – Сміт, 7
Відеоогляд матчу Німеччина – Північна Ірландія
Північна Македонія – Ізраїль 1:0
Гол: Ніколов, 45+2
Відеоогляд матчу Північна Македонія – Ізраїль
Польща – Словенія 3:2
Голи: Шиманскі, 3, Лєвандовскі, 54, Горальскі, 81 – Матавж, 14, Ілічіч, 61
Вилучення: Куртіч, 86
Сан-Марино – Росія 0:5
Голи: Кузяєв, 3, Петров, 19, Міранчук, 49, Іонов, 56, Компліченко, 78
Відеоогляд матчу Сан-Марино – Росія
Словаччина – Азербайджан 2:0
Голи: Боженік, 19, Гамшік, 86
Уельс – Угорщина 2:0
Голи: Ремзі, 15, 47
Відеоогляд матчу Уельс – Угорщина
Шотландія – Казахстан 3:1
Голи: Макгін, 48, 90+1 Нейсміт, 64 – Зайнутдінов, 34
Відеоогляд матчу Шотландія – Казахстан