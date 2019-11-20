Розгромні перемоги Нідерландів та Німеччини й інші результати відбору Євро-2020 19 листопада

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Євро-2020: результати матчів та відео голів 19 листопада / onsoranje.nl

У вівторок, 19 листопада, було зіграно останні матчі групового етапу кваліфікації Євро-2020. Результати матчів та відео голів читайте у матеріалі Спорт24.

До слова: Євро-2020: визначилися 20 з 24 збірних, які виступлять на Чемпіонаті Європи

Бельгія – Кіпр 6:1

Голи: Бентеке, 16, 68, де Брюйне, 16, 41, Карраско, 44, Крістофору, 51 (аг) – Іоанну, 14

Відеоогляд матчу Бельгія – Кіпр

Латвія – Австрія 1:0

Гол: Осс, 65

Відеоогляд матчу Латвія – Австрія

Нідерланди – Естонія 5:0

Голи: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19, Боаду, 87

До слова: Україна на Євро-2020 зіграє в Амстердамі та Бухаресті в одній групі з Нідерландами

Відеоогляд матчу Нідерланди – Естонія

Німеччина – Північна Ірландія 6:1

Голи: Гнабрі, 19, 47, 60, Горецка, 43, 73, Брандт, 90+1 – Сміт, 7

Відеоогляд матчу Німеччина – Північна Ірландія

Північна Македонія – Ізраїль 1:0

Гол: Ніколов, 45+2

Відеоогляд матчу Північна Македонія – Ізраїль

Польща – Словенія 3:2

Голи: Шиманскі, 3, Лєвандовскі, 54, Горальскі, 81 – Матавж, 14, Ілічіч, 61
Вилучення: Куртіч, 86

Сан-Марино – Росія 0:5

Голи: Кузяєв, 3, Петров, 19, Міранчук, 49, Іонов, 56, Компліченко, 78

Відеоогляд матчу Сан-Марино – Росія

Словаччина – Азербайджан 2:0

Голи: Боженік, 19, Гамшік, 86

Уельс – Угорщина 2:0

Голи: Ремзі, 15, 47

Відеоогляд матчу Уельс – Угорщина

Шотландія – Казахстан 3:1

Голи: Макгін, 48, 90+1 Нейсміт, 64 – Зайнутдінов, 34

Відеоогляд матчу Шотландія – Казахстан

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Новини Спорту
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