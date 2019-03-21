Євро-2020: Казахстан сенсаційно розтрощив Шотландію: відео
У Казахстані стартував відбір до чемпіонату Європи-2020. Збірна Казахстану на власному полі несподівано розгромила команду Шотландії.
Казахстан – Шотландія 3:0
Голи: Перцух, 6, Вороговський, 10, Зайнутдінов, 51
Читайте також: Як збірна України грала з Португалією: перемога вдома та поразка на виїзді (відео)
Уже в першому таймі господарі поля зробили заяву на те, щоб виграти матч. Футболісти Казахстану протягом десяти хвилин двічі відзначилися у воротах Скотта Бейна.
По перерві Казахстан провів ще один гол і довів матч до логічного завершення. У групі I, окрім Казахстану та Шотландії, також виступають команди Бельгії, Росії, Кіпру та Сан-Марино.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі