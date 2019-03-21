Євро-2020: Казахстан сенсаційно розтрощив Шотландію: відео

У Казахстані стартував відбір до чемпіонату Європи-2020. Збірна Казахстану на власному полі несподівано розгромила команду Шотландії.

Казахстан – Шотландія 3:0

Голи: Перцух, 6, Вороговський, 10, Зайнутдінов, 51

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Уже в першому таймі господарі поля зробили заяву на те, щоб виграти матч. Футболісти Казахстану протягом десяти хвилин двічі відзначилися у воротах Скотта Бейна.

По перерві Казахстан провів ще один гол і довів матч до логічного завершення. У групі I, окрім Казахстану та Шотландії, також виступають команди Бельгії, Росії, Кіпру та Сан-Марино.

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