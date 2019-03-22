Євро-2020: Болгарія вирвала нічию в Чорногорії завдяки дивному пенальті: відео

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Відбір на Євро 2020: відео голів, огляд матчів 22 березня 2019
Євро-2020 відео голів матчів кваліфікації 22 березня / GETTY IMAGES

Матчем групи A Болгарія – Чорногорія стартував другий ігровий день кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 року.

Болгарія – Чорногорія 1:1
Голи: Неделєв, 82 – Мугоша, 50

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Відео голу Мугоши

У першому таймі збірні голів не забивали, заливши усе цікаве на другий тайм. На 50 хвилині Чорногорія зуміла відкрити рахунок завдяки голу Мугоши. Болгарія знайшла в собі сили відігратися наприкінці матчу.

Головний арбітр матчу Рюдді Бюке призначив пенальті у ворота гостей за порушення правил, яке сталося за межами штрафного. Неделєв скористався помилкою арбітра й зрівняв рахунок.

Відео голу Неделєва

 

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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