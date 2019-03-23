Євро-2020: Швейцарія без проблем обіграла Грузію (відеоогляд)

У суботу, 23 березня, відбулися чергові матчі кваліфікації Євро-2020. Відкривати футбольний день випало збірним Грузії та Швейцарії.

Грузія – Швейцарія 0:2

Голи: Цубер, 50, Закарія, 80

Швейцарці не мали проблем у виїзному матчі до грузинів. Захопивши ініціативу ще з початку зустрічі, в забиті голи вони це реалізували вже у другому таймі. Спочатку на 50-ій хвилині відзначився Цубер, а незадовго до кінця – і Закарія.

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Відеоогляд матчу Грузія – Швейцарія