Євро-2020: Фінляндія без проблем здолала Вірменію та інші матчі 26 березня
У вівторок, 26 березня, завершилися заключні матчі другого кваліфікаційного раунду на чемпіонат Європи-2020.
Вірменія – Фінляндія 0:2
Голи: Єнсен, 14, Сойрі, 78
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Господарі активно розпочали поєдинок і мали кілька непоганих нагод, але саме гравці Фінляндії відкрили рахунок завдяки швидкій контратаці. Вірмени старались вирівняти становище, але гольових моментів у них було вкрай мало.
Наприкінці поєдинку сили покинули господарів, чим і скористались фіни, подвоївши перевагу. Перемога підняла гостей на 4-ту сходинку турнірної таблиці групи J, вірмени – на 6-му місці.
Джерело: 24 Канал
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