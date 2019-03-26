Євро-2020: Фінляндія без проблем здолала Вірменію та інші матчі 26 березня

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Відбір на Євро-2020: відео голів, огляд матчів 26 березня 2019
Євро-2020 відео голів матчів кваліфікації 26 березня

У вівторок, 26 березня, завершилися заключні матчі другого кваліфікаційного раунду на чемпіонат Європи-2020.

Вірменія – Фінляндія 0:2
Голи: Єнсен, 14, Сойрі, 78

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Господарі активно розпочали поєдинок і мали кілька непоганих нагод, але саме гравці Фінляндії відкрили рахунок завдяки швидкій контратаці. Вірмени старались вирівняти становище, але гольових моментів у них було вкрай мало.

Наприкінці поєдинку сили покинули господарів, чим і скористались фіни, подвоївши перевагу. Перемога підняла гостей на 4-ту сходинку турнірної таблиці групи J, вірмени – на 6-му місці.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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