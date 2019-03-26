Євро-2020: Фінляндія без проблем здолала Вірменію та інші матчі 26 березня

У вівторок, 26 березня, завершилися заключні матчі другого кваліфікаційного раунду на чемпіонат Європи-2020.

Вірменія – Фінляндія 0:2

Голи: Єнсен, 14, Сойрі, 78

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Господарі активно розпочали поєдинок і мали кілька непоганих нагод, але саме гравці Фінляндії відкрили рахунок завдяки швидкій контратаці. Вірмени старались вирівняти становище, але гольових моментів у них було вкрай мало.

Наприкінці поєдинку сили покинули господарів, чим і скористались фіни, подвоївши перевагу. Перемога підняла гостей на 4-ту сходинку турнірної таблиці групи J, вірмени – на 6-му місці.

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