Євро-2020: Росія декласувала Казахстан, Уельс виявився сильнішим за Словаччину: відео

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Відбір на Євро-2020: відео голів, огляд матчів 24 березня 2019
Євро-2020 відео голів матчів кваліфікації 24 березня / GETTY IMAGES

Четвертий ігровий день кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 року одночасно стартував у Казахстані та Уельсі.

Казахстан – Росія 0:4
Голи: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Оздоєв, 62

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Збірна Росії не мала проблем з Казахстаном, який декілька днів тому шокував Шотландію. Уже в першому таймі Денис Черишев вирішив долю матчу, забивши два голи.

Уельс – Словаччина 1:0
Голи: Джеймс, 5

Уельс на власному полі завдяки ранньому голу Джеймса здолав збірну Словаччини.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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