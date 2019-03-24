Євро-2020: Росія декласувала Казахстан, Уельс виявився сильнішим за Словаччину: відео
Четвертий ігровий день кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 року одночасно стартував у Казахстані та Уельсі.
Казахстан – Росія 0:4
Голи: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Оздоєв, 62
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Збірна Росії не мала проблем з Казахстаном, який декілька днів тому шокував Шотландію. Уже в першому таймі Денис Черишев вирішив долю матчу, забивши два голи.
Уельс – Словаччина 1:0
Голи: Джеймс, 5
Уельс на власному полі завдяки ранньому голу Джеймса здолав збірну Словаччини.
Джерело: 24 Канал
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