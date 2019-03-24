Євро-2020: Росія декласувала Казахстан, Уельс виявився сильнішим за Словаччину: відео

Четвертий ігровий день кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 року одночасно стартував у Казахстані та Уельсі.

Казахстан – Росія 0:4

Голи: Черишев, 19, 45+2, Дзюба, 52, Оздоєв, 62

Варте уваги: Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу

Збірна Росії не мала проблем з Казахстаном, який декілька днів тому шокував Шотландію. Уже в першому таймі Денис Черишев вирішив долю матчу, забивши два голи.

Уельс – Словаччина 1:0

Голи: Джеймс, 5

Уельс на власному полі завдяки ранньому голу Джеймса здолав збірну Словаччини.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram