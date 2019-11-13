Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця
У четвер, 14 листопада, розпочнеться останній етап кваліфікації Євро-2020. В цей день будуть зіграні чергові матчі відбору на Чемпіонат Європи. І триватиме він до 19 листопада.
Нагадаємо, у кваліфікації Євро-2020 55 збірних було поділено на 10 груп – 5 груп по п'ять команд та ще 5 груп по шість збірних. Путівку на Чемпіонат Європи отримають команди, які зайняли перші два місця у групі. Так буде відібрано 20 учасників Євро-2020. Ще чотири місця на турнірі розіграють переможці груп Ліги націй.
Читайте також: Сербію покарали матчем без глядачів у відборі на Євро-2020 через дії фанатів
Збірна України вже гарантувала собі участь в Євро-2020. Однак матч 17 листопада проти Сербії на виїзді матиме принципове значення. Українцям треба виграти або зіграти внічию, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні груп Євро-2020.
Календар матчів кваліфікації Євро-2020
14 листопада
19:00. Туреччина – Ісландія
21:45. Албанія – Андорра
21:45. Англія – Чорногорія
21:45. Португалія – Литва
21:45. Сербія – Люксембург
21:45. Франція – Молдова
21:45. Чехія – Косово
15 листопада
19:00. Вірменія – Греція
19:00. Норвегія – Фарерські острови
19:00. Фінляндія – Ліхтенштейн
21:45. Боснія і Герцеговина – Італія
21:45. Данія – Гібралтар
21:45. Іспанія – Мальта
21:45. Румунія – Швеція
21:45. Швейцарія – Грузія
16 листопада
16:00. Кіпр – Шотландія
19:00. Азербайджан – Уельс
19:00. Росія – Бельгія
19:00. Сан-Марино – Казахстан
19:00. Словенія – Латвія
21:45. Австрія – Північна Македонія
21:45. Ізраїль – Польща
21:45. Німеччина – Білорусь
21:45. Північна Ірландія – Нідерланди
21:45. Хорватія – Словаччина
17 листопада
16:00. Люксембург – Португалія
16:00. Сербія – Україна
19:00. Болгарія – Чехія
19:00. Косово – Англія
21:45. Албанія – Франція
21:45. Андорра – Туреччина
21:45. Молдова – Ісландія
18 листопада
21:45. Гібралтар – Швейцарія
21:45. Греція – Фінляндія
21:45. Ірландія – Данія
21:45. Іспанія – Румунія
21:45. Італія – Вірменія
21:45. Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина
21:45. Мальта – Норвегія
21:45. Швеція – Фарерські острови
19 листопада
21:45. Бельгія – Кіпр
21:45. Латвія – Австрія
21:45. Нідерланди – Естонія
21:45. Німеччина – Північна Ірландія
21:45. Північна Македонія – Ізраїль
21:45. Польща – Словенія
21:45. Сан-Марино – Росія
21:45. Словаччина – Азербайджан
21:45. Уельс – Угорщина
21:45. Шотландія – Казахстан
Турнірна таблиця
Вибір редакції
-
Поліція завела кримінальну справу за фактом расизму на матчі "Шахтар" – "Динамо"12 листопада , 19:15
-
Став відомий гонорар Ломаченка за бій з Кемпбеллом: боксер поділив гроші з батьком12 листопада , 16:21
-
Найкращий гол 2019 року в українському футболі: названо 11 претендентів (відео)12 листопада , 12:48