Кваліфікація Євро-2020: календар матчів та турнірна таблиця

У четвер, 14 листопада, розпочнеться останній етап кваліфікації Євро-2020. В цей день будуть зіграні чергові матчі відбору на Чемпіонат Європи. І триватиме він до 19 листопада.

Нагадаємо, у кваліфікації Євро-2020 55 збірних було поділено на 10 груп – 5 груп по п'ять команд та ще 5 груп по шість збірних. Путівку на Чемпіонат Європи отримають команди, які зайняли перші два місця у групі. Так буде відібрано 20 учасників Євро-2020. Ще чотири місця на турнірі розіграють переможці груп Ліги націй.

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Збірна України вже гарантувала собі участь в Євро-2020. Однак матч 17 листопада проти Сербії на виїзді матиме принципове значення. Українцям треба виграти або зіграти внічию, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні груп Євро-2020.

Календар матчів кваліфікації Євро-2020

14 листопада

19:00. Туреччина – Ісландія

21:45. Албанія – Андорра

21:45. Англія – Чорногорія

21:45. Португалія – Литва

21:45. Сербія – Люксембург

21:45. Франція – Молдова

21:45. Чехія – Косово

15 листопада

19:00. Вірменія – Греція

19:00. Норвегія – Фарерські острови

19:00. Фінляндія – Ліхтенштейн

21:45. Боснія і Герцеговина – Італія

21:45. Данія – Гібралтар

21:45. Іспанія – Мальта

21:45. Румунія – Швеція

21:45. Швейцарія – Грузія

16 листопада

16:00. Кіпр – Шотландія

19:00. Азербайджан – Уельс

19:00. Росія – Бельгія

19:00. Сан-Марино – Казахстан

19:00. Словенія – Латвія

21:45. Австрія – Північна Македонія

21:45. Ізраїль – Польща

21:45. Німеччина – Білорусь

21:45. Північна Ірландія – Нідерланди

21:45. Хорватія – Словаччина

17 листопада

16:00. Люксембург – Португалія

16:00. Сербія – Україна

19:00. Болгарія – Чехія

19:00. Косово – Англія

21:45. Албанія – Франція

21:45. Андорра – Туреччина

21:45. Молдова – Ісландія

18 листопада

21:45. Гібралтар – Швейцарія

21:45. Греція – Фінляндія

21:45. Ірландія – Данія

21:45. Іспанія – Румунія

21:45. Італія – Вірменія

21:45. Ліхтенштейн – Боснія і Герцеговина

21:45. Мальта – Норвегія

21:45. Швеція – Фарерські острови

19 листопада

21:45. Бельгія – Кіпр

21:45. Латвія – Австрія

21:45. Нідерланди – Естонія

21:45. Німеччина – Північна Ірландія

21:45. Північна Македонія – Ізраїль

21:45. Польща – Словенія

21:45. Сан-Марино – Росія

21:45. Словаччина – Азербайджан

21:45. Уельс – Угорщина

21:45. Шотландія – Казахстан

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