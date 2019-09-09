Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з баскетболу: фото

У понеділок, 9 вересня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу чоловічого Кубка України, в якому братимуть участь команди Першої, Вищої ліг та Суперліги.

В цьому раунді протистояння складатиметься з двох матчів – перший проходитиме на майданчику команди, яка представляє нижчу лігу. Якщо обидва клуби представляють одну лігу – перший матч гратиметься на майданчику команди, яка вказана першою.

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Кваліфікаційний раунд, за підсумками якого буде остаточно визначено пари 1/16 фіналу, завершиться 6 жовтня.

Таким чином сформована і змагальна сітка: в 1/8 фіналу гратимуть переможці пари "1" проти переможця пари "2", переможець пари "3" проти переможця пари "4" і так далі.

Кубок України. 1/16 фіналу