Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу: з ким і коли зіграє "Ліверпуль"

ФІФА провела жеребкування клубного чемпіонату світу з футболу. Європу на цьому турнірі представлятиме переможець Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль".

Загалом у турнірі зіграють сім команд. Поки ж відомо імена п'яти учасників. Не визначеним залишаються переможці азійської Ліги чемпіонів (там зараз триває стадія чвертьфіналів) та Кубка Лібертадорес (команди вже зіграли чвертьфінали).

Читайте також: Легенди, яких ми більше не побачимо: топ-футболісти, які повісили бутси на цвях у 2019 році

Загалом же у першому раунді зіграє господар турніру "Аль-Садд" проти "Іангена", що представляє Океанію. У другому турі переможець цієї пари зіграє проти мексиканського "Монтеррея". В іншому матчі туніський "Есперанс" протистоятиме переможцю азійської Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль", як і переможець Кубка Лібертадорес, стартуватиме з півфіналу. Європейський клуб зіграє проти переможця пари за участі "Монтеррея".

Матчі клубного чемпіонату світу з футболу відбудуться в Катарі. Турнір триватиме з 11 до 21 грудня. Свої матчі "Ліверпуль" зіграє 18 грудня (півфінал) та 21 грудня (фінал або матч за третє місце).