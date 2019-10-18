Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів: український "Продексім" дізнався суперників

У Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування еліт-раунду Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу. Імена своїх суперників дізналися 16 учасників.

Чемпіон України "Продексім" посів друге місце у своєму квартеті в попередньому раунді, тому продовжує боротьбу за трофей. Херсонці також дізналися суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів.

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Отже, "Продексім" зіграє проти іспанської "Барселони", чеської "Спарти" з Праги та білоруської "Столиці" з Мінська.

Матчі пройдуть 19-24 листопада на майданчику білоруської "Столиці".

Переможці кожної з груп проб’ються до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, який проходитиме 23-25-го або 24-26 квітня 2020 року на майданчику одного з учасників.

Як "Продексім" грав у попередньому раунді?Херсонський клуб зіграв унічию з лісабонською "Бенфікою" (1:1) та розтрощив бельгійський клуб "Халле Гооік" (3:7) та азербайджанську команду "Араз" (8:3).



Таким чином, "Продексім" і "Бенфіка" набрали по 7 очок та пройшли до еліт-раунду. У минулому сезоні херсонці не змогли вийти в еліт-раунд, посівши останнє місце у своїй групі.