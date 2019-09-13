Відбулося жеребкування матчу збірної України проти збірної Угорщини на Кубку Девіса

У Будапешті у суботу, 14 вересня, стартує командне протистояння в рамках першої групи Євро-Африканської зони. Збірна України зіграє проти збірної Угорщини.

Збірна України на цьому етапі змагань буде представлена чотирма тенісистами: Сергієм Стаховським, Іллею Марченком, Денисом Молчановим та Еріком Ваншельбоймом.

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У перший день, суботу, 14 вересня, відбудуться лише два матчі. Стаховський зіграє проти Аттіли Балаша, а Марченко – проти Мартона Фучовича. На неділю заплановані три матчі – Молчанов у парі зі Стаховським зіграє проти пари Балаш / Фучович. Після цього відбудуться матчі Фучович – Стаховський та Балаш – Марченко.

Нагадаємо, 12 переможців цього етапу отримають путівки у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який відбудеться в лютому. 12 збірних, які програли у Першій групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.