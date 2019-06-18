Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці

У вівторок, 18 червня, відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру починають виступ команди, де грають українські футболісти.

Загалом у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграють 32 команди. Перші матчі відбудуться 9 та 10 липня, і матчі відповіді – 16 та 17 липня.

У першому кваліфікаційному раунді виступлять дві команди, які тренують українські тренери – Сергій Ребров угорський "Ференцварош", а Роман Григорчук – казахстанську "Астану" (на пару з Григорієм Бабаяном).

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Щодо футболістів, то є як мінімум п'ять команд, де виступають українці. У тому ж "Ференцвароші" грають Ігор Харанін, а також Олександр Зубков. Їх клуб зіграє проти болгарського "Лудогорця".

Мар'ян Швед та шотландський "Селтік" зіграє проти "Сараєво" з Боснії та Герцеговини.

За естонський "Нимме Калью" виступає захисник Андрій Маркович. В ЛЧ він протистоятиме "Шкендії-79" з Північної Македонії.

У чемпіонаті Словаччини за "Слован" грає Артем Сухоцький. Він разом з командою на матч Ліги чемпіонів відправиться до Чорногорії на гру проти "Сутьєска Нікшич"

У грузинському "Сабуртало" на воротах стоїть Денис Шеліхов. Його команда зіграє проти молдовського "Шерифа".

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Також у кваліфікації зіграє і "Арарат-Вірменія". У складі команди є двоє гравців, які мають зв'язки з Україною. Артур Даніелян народився в Україні, але має і вірменське громадянство. Олексій Пустозеров народився в Криму, але виступав у чемпіонатах Росії. У нього є російське громадянство.

Результати жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

"Нимме" (Естонія) – "Шкендія-79" (Північна Македонія)

"Судува" (Литва) – "Црвена Звезда" (Сербія)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) – АІК (Швеція)

"Астана" (Казахстан) – ЧФР (Румунія)

"Лудогорец" (Болгарія) – "Ференцварош" (Угорщина)

"Селтік" (Шотландія) – "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)

"Шериф" (Молдова) – "Сабуртало" (Грузія)

"Дюделанж" (Люксембург) – "Валлетта" (Мальта)

"Партизани" (Албанія) – "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Братислава, Словаччина) – "Сутьєска Нікшич" (Чорногорія)

"Лінфілд" (Північна Ірландія) – "Русенборг" (Норвегія)

"Валюр" (Ісландія) – "Марібор" (Словенія)

"Дандолк" (Ірландія) – "Рига" (Латвія)

"Нью Сейнтс" (Уельс) – переможець попереднього раунду

ХІК (Фінляндія) – "Торсхавн" (Фарерські острови)

БАТЕ (Білорусь) – "П'яст" (Польща)