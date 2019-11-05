Відбулося жеребкування Підсумкового турніру: Федерер зіграє проти Джоковича
Відбулося жеребкування Підсумкового турніру сезону в ATP. Турнір відбудеться у Лондоні (Великобританія) з 10 до 17 листопада.
Відомі імена суперників по груповому етапу змагань у Лондоні. У півфінал виходять по два тенісисти з кожної групи.
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Група Андре Агассі
- Рафаель Надаль
- Даниїл Медведєв
- Стефанос Циципас
- Александр Звєрєв
Група Бйорна Борга
- Новак Джокович
- Роджер Федерер
- Домінік Тім
- Маттео Берреттіні
Призовий фонд змагань складає 9 мільйонів доларів. Чинний переможець Підсумкового турніру німець Александр Звєрєв.
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