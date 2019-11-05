Відбулося жеребкування Підсумкового турніру: Федерер зіграє проти Джоковича

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Відбулося жеребкування Підсумкового турніру
Відбулося жеребкування Підсумкового турніру / twitter.com/atptour

Відбулося жеребкування Підсумкового турніру сезону в ATP. Турнір відбудеться у Лондоні (Великобританія) з 10 до 17 листопада.

Відомі імена суперників по груповому етапу змагань у Лондоні. У півфінал виходять по два тенісисти з кожної групи.

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Група Андре Агассі

  1. Рафаель Надаль
  2. Даниїл Медведєв
  3. Стефанос Циципас
  4. Александр Звєрєв

Група Бйорна Борга

  1. Новак Джокович
  2. Роджер Федерер
  3. Домінік Тім
  4. Маттео Берреттіні

Призовий фонд змагань складає 9 мільйонів доларів. Чинний переможець Підсумкового турніру німець Александр Звєрєв.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Роджер Федерер
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