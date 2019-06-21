Відбувся драфт НБА-2019, під першим номером вибрали Зайона Вільямсона

В ніч з четверга на п'ятницю 21 червня на арені Barclays Center в Нью-Йорку пройшла церемонія драфту НБА-2019. Під першим номером "Новий Орлеан" прогнозовано вибрав Зайона Вільямсона, форварда "Дьюка".

Усього тридцять гравців були розприділені між різними командами під час першого раунду драфту.

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1. "Новий Орлеан" – Зайон Вільямсон (201 см, 18 років), форвард, Дьюка

2. "Мемфіс" – Джа Морент (191, 19 років), розігруючий, Мюррей Стейт

3. "Нью-Йорк" - Ар Джей Барретт (201, 19 років), форвард, Дьюка

4. "Лейкерс" (пік відправлений в "Новий Орлеан", відправлений в "Атланту") – Деандре Хантер (201, 21 рік), форвард, Вірджинія

5. "Клівленд" – Даріус Гарленд (188 см, 19 років), розігруючий, Вандербілд

6. "Фінікс" (відправлений у "Міннесоту") – Джарретт Калвер (201 см, 20 років), форвард, Тексас Тек

7. "Чикаго" – Кобі Уайт (196 см, 19 років), розігруючий, Північна Кароліна

8. "Атланта" (відправлений в "Новий Орлеан") – Джексон Хейс (211, 19 років), потужний форвард, Техас

9. "Вашингтон" – Руї Хачімура (203 см, 21 рік), форвард, Гонзага

10. "Атланта" – Кем Реддіш (203 см, 19 років), форвард, Дьюка

11. "Міннесота" (відправлений у "Фінікс") – Кемерон Джонсон (206 см, 23 роки), форвард, Північна Кароліна

12. "Шарлотт" – Пі Джей Вашингтон (201, 20 років), форвард, Кентуккі

13. "Маямі" – Тайлер Хірро (196 см, 19 років), захисник, Кентуккі

14. "Бостон" – Ромео Ленгфорд (198 см, 19 років), захисник, Індіана

15. "Детройт" – Секу Думбуя (206 см, 18 років), форвард, "Лімож"

16. Орландо – Чума Окікі (203 см, 20 років), форвард, Оберн

17. "Бруклін" (відправлений в "Атланту", відправлений в "Новий Орлеан") – Нікіл Олександр-Уокер (196 см, 20 років), захисник, Вірджинію Тек

18. "Індіана" – Гога Бітадзе (212 см, 19 років), форвард, "Будучность"

19. "Сан-Антоніо" – Лука Шаманіч (208 см, 19 років), форвард, "Олімпія"

20. "Бостон" (відправлений у "Філадельфію") – Маттіз Тайбл (196 см, 22 роки), захисник, Вашингтон

21. "Оклахома-Сіті" (відправлений у "Мемфіс") – Брендон Кларк (203 см, 22 роки), форвард, Гонзага

22. "Бостон" – Грант Вільямс (201 см, 20 років), форвард, Теннессі

23. "Юта" (відправлений у "Мемфіс", відправлений в "Оклахому") – Даріус Бейзлі (206 см, 19 років), форвард, тренувався самостійно

24. "Філадельфія" (відправлений у "Бостон", відправлений у "Фінікс") – Тай Джером (196 см, 21 рік), розігруючий, Вірджинія

25. "Портленд" – Нассір Літл (201 см, 19 років), легкий форвард, Північна Кароліна

26. "Клівленд" – Ділан Уіндлер (203 см, 22 роки), форвард, Белмонт

27. "Бруклін" (відправлений в "Кліпперс") – Мфіонду Кабенгеле (208 см, 21 рік), форвард, Флорида Стейт

28. "Голден Стейт" – Джордан Пул (196 см, 20 років), захисник, Мічиган

29. "Торонто" (відправлений у "Сан-Антоніо2) – Келдон Джонсон (198 см, 19 років), Кентуккі

30. "Мілуокі" (відправлений у "Детройт", відправлений у "Клівленд") – Кевін Портер (198 см, 19 років), захисник, Південна Каліфорнія

Зазначимо, що жодного українця на цьогорічному драфті не було. У 2018 році на драфті був вибраний Святослав Михайлюк. Він був вибраний "Лейкерс" у другому раунді під 42 номером. Інший українець Олексій Лень був вибраний на драфті у 2013 році. У першому раунді його вибрав "Фінікс".

Що таке драфт?Це процедура вибору професійними командами гравців, що не мають активного контракту з жодною з команд у лізі. Коли команда вибирає гравця, вона отримує ексклюзивні права на підписання контракту з цим гравцем, і жодна інша команда в лізі не може його підписати.



Драфт НБА, який проводиться щоліта в театрах Нью-Йорка, триває лише два раунди. Замість автоматичного надання права вибору першого номера драфту найгіршій команді попереднього розіграшу НБА проводить лотерею драфту, щоб визначити володаря права першого вибору. Три перших номери драфту розподіляються по ймовірності вибору серед 14 команд, які не змогли потрапити в плей-офф в останньому сезоні. Це відбиває у команд бажання програвати, щоб отримувати право першого вибору, але також призводить до інших суперечностей.



Команди НБА вибирають гравців з NCAA і команд з-за океану. Раніше було прийнято вибирати гравців безпосередньо з середньої школи, але у 2006 році НБА забажала, щоб гравці чекали рік після закінчення середньої школи до того як заграти в НБА. Практично всі найкращі гравці Сполучених Штатів таким чином грають як мінімум один рік у коледжі.