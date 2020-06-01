Ведучий програми "Великий Футбол" Олександр Денисов прокоментував результат центрального поєдинку 24 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо". "Гірники" здобули перемогу над суперником – 3:1.

За словами Денисова, зараз між клубами дуже велика прірва у класі гравців, пише 24 канал.

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Сам спектакль не до кінця був відіграний однієї зі сторін, тому що після 70-ї хвилини все далі і далі відчувалася прірва між "Шахтарем" і "Динамо" в класі, крім того, кияни психологічно опустили руки. Тепер між командами прірва і в турнірній таблиці,

– підсумував Денисов.

Шахтар – Динамо: головне

"Шахтар" здобув перемогу в матчі з рахунком 3:1. "Динамо" через поразку опустилося на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

У матчі трапився скандал. На 19-й хвилині футболіст гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників", але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR.

Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко. Таке рішення Катерини Монзуль викликало велике обурення у футбольної спільности.