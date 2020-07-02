Український півзахисник Андрій Ярмоленко вийшов на заміну у матчі "Вест Хема" проти "Челсі". І саме удар українця приніс перемогу "молотобійцям" на останніх хвилинах зустрічі.

Ярмоленко вийшов на поле, коли рахунок матчу був 2:2. Це сталося на 78-й хвилині, повідомляє 24 канал.

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Коли йшла остання хвилина основного часу, Ярмоленко отримав пас на хід від партнера, а після цього, обігравши Рюдігера, потужно пробив низом у дальній кут. Кепа до м'яча не дотягнувся.

Гол Ярмоленка приніс перемогу "Вест Хему" в лондонському дербі над "Челсі". І дозволив піднятися на 16-е місце, віддалившись від зони вильоту на три очки. Натомість "аристократи" втратили можливість піднятися на третє місце.

Відео голу Ярмоленка у ворота "Челсі"