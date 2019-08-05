Відео дій Зінченка у матчі проти "Ліверпуля": від участі в гольовій атаці до забитого пенальті

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Гюндоган та Зінченко з трофеєм
Гюндоган та Зінченко з трофеєм / twitter Manchester City

Український футболіст Олександр Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" у матчі за Суперкубок Англії. І допоміг завоювати трофей.

Зінченко провів на полі 90 хвилин, за які зробив 75 торкань до м'яча (кращий результат в команді), віддав 51 точну передачу (91%), виграв 3 верхових м'яча, зробив 2 відбори та 2 перехоплення (кращий в матчі).

А от і відео, як Зінченко виграв перший трофей у новому сезоні з "Манчестер Сіті", обігравши "Ліверпуль"

Окрім того, саме Зінченко взяв участь у гольовій атаці, коли виграв верховий м'яч у Салаха та віддав пас на Давіда Сільву.

Також Зінченку довірили пробивати післяматчевий пенальті. Українець пробивав четвертим. Він забив, хоча Аліссон міг впоратися з його ударом.

За такі дії Зінченко отримав третій результат серед усіх гравців "Манчестер Сіті". 

Відео всіх дій Зінченка у матчі проти "Ліверпуля"

 

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Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
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